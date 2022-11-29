【重磅快評】護國神山位移也是台灣的機會

氣象局公布有科學證據的「地表位移速度場」圖文，告訴民眾台灣島一直在移動、長高當中；這一圖文國人不管能懂多少，但多能以科學角度看待，唯獨對「護國神山位移」的說詞有些怪怪的感覺。台積電這座護國神山一部份要搬到美國，要國人萌生少了靠山的隱憂，這時間又說地理上的護國神山正在變化、位移，難免蹙一下眉頭。

台積電神山位移是國際關係的爾虞我詐，只能摸著石頭過河，邊走邊調整；但玉山、中央山脈的護國神山位移則再自然不過；台灣島被東邊菲律賓板塊推擠，西邊是量體無限大的歐亞大陸板塊，東邊擠壓的力量一碰觸到中央山脈就推不動了，自然的結果是中央山脈長高、台灣島變得越發狹長。

必須強調這是沿著斷層帶密集設置超過四百餘座GPS站的監測結果，現代的科學儀器，比半個多世紀前美軍的老監測設備、方法強太多；而且GPS的監測數據要送進高速電腦設算，絕非前輩靠著有限學理鐵口直斷，因此氣象局無須做老式回應；話雖如此，但「護國神山位移」引發民眾毛毛的回應氣象局不敢輕忽，仍然搬出些試圖淡化的說詞。

其實氣象局淡化的說詞禁不起挑戰，例如指護國神山雖然長高，但高山上的雨雪對減緩神山長高、位移有平衡作用，這樣的搪塞並禁不起質疑；護國神山的位移、長高，是板塊推擠、碰撞導致，是地表以下深層的地質運動，而高山雨雪是高海拔的地表大氣現象；且以台灣山高谷深、河川短促，雨雪短時間逕移入海，很難有平衡聖山長高的作用；氣象局想撫平民眾心生的毛毛，得做些能讓民眾信服的說法。

氣象局GPS監測島上斷層、火山、地層下陷資料的作法絕對值得肯定，綿密、細緻的數據資料經由運算，能搶下較之前地質災害較多的應變餘裕，對防災、減災的貢獻很大；不過需強調，台灣做地殼運動監測的單位不算少，氣象局應設法串連成網，才能爭取到更多應變時空。

例如玉山國家公園內、陳有蘭溪最上游的金門峒大斷崖，是台灣最大、最具指標性的地質災害結構，玉管處被指派監測多年，曾透過衛星偵照發現斷崖位移，果不其然，下游陳有蘭溪一路河床高抬，土石災害大得恐怖。這得靠更縝密的偵測佈建。