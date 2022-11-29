為何「越南小吃店」越開越多？完勝台灣美食關鍵有3點
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文／陳盈蓉
《房產溫度計報導》有網友在PTT Gossiping版上提到現在路上越來越多越南美食，份量和口味真的屌打台灣小吃店，表示越南美食店是不是崛起了？其中許多人認為越南美食有3大優勢，甚至還歪樓表示「老闆娘的身材真好」也是其優點。
為何「越南美食店」越開越多？
據勞動部勞動統計，111年10月底產業與社福移工人數共有717,101人，其中越南人數有254,112人，比印尼（243,268人）、菲律賓（153,396人）、泰國（66,321人）還多，因此有些網友就認為：「近百萬移工，這個是很大的商機，賣給同鄉就賺翻了」。
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也有網友表示越式菜都很好吃，留言分享自己最愛的佳餚：「越式法棍好吃到落淚」、「越南炸春捲和法國麵包真的很強」、「涼拌牛肉讚」、「河粉跟炒泡麵都好好吃」、「牛肉炒飯好吃，價錢份量屌打台店」、「米線超好吃的！」、「河粉酸酸辣辣超好吃，生春捲也不錯」、「越南咖啡、麵包、河粉特別的新鮮，特別的好吃」、「 河粉好吃，要搭配香茅」。
另外，也有鄉民歪樓表示：「老闆娘的身材真好」、「老闆一定都是女的，而且腰很細，都穿很低胸」、「乳溝沒有在怕人看的」、「老闆娘超讚」、「台灣老闆娘整天喊漲價，越南老闆娘誠實維持原價」、「老闆娘服務也很親切，不太臭臉，反觀台灣店家一堆奇葩規定」。
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越南美食店崛起關鍵字：「份量」、「平價」、「口味」
但最關鍵因素則是在於口味清爽、份量大、價格划算，整體而言CP值相當高：「不油不膩清爽」、「天氣熱熱的很適合越南美食」、「湯很鮮甜乾淨 吃完胃不會難過」、「價格不一定便宜 份量一定屌打」、「便宜，CP值高」、「夏天吃不錯，蠻開胃的」、「份量口味是屌打，但是吃完餓比較快」、「越南小吃適合夏天」。
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「越式料理」近一年（2021/11/28 - 2022/11/27）熱門關鍵字，可以看到「份量」、「平價」、「開胃」、「湯頭」、「便宜」等一詞上榜，顯示出越式美食確實在口味、份量、價格上深得台灣人的心；另外「麵包」、「河粉」、「春捲」、「牛肉」、「涼拌」等關鍵字上榜，也代表這些代表性食物，是台人到越式小吃店時會點的美食。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月28日至2022年11月27日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『越南料理』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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