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搶票啦！ 台鐵元旦連假車票12月2日開賣 5天加開16班列車

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵局表示，元旦連假車票將從12月2日0時起，開放訂票。本報資料照片
台鐵局表示，元旦連假車票將從12月2日0時起，開放訂票。本報資料照片

隨著2023年元旦連假將屆，台鐵局今表示，將從12月30日起，至明年1月3日止，總計5天，全線加開各級列車，其中包括東部地區實名制列車4班，以及12月31日、明年年1月2日樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班等。

此外，為了加強疏運旅客，12月30日至明年年1月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局表示，元旦連假車票將從12月2日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站( http://www.railway.gov.tw )及各車站時刻公告。

台鐵局說，東線實名制列車班次，將於12月3日周六0時起，開放民國111年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

元旦連假 台鐵

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