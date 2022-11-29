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打籃球前十字韌帶撕裂 增生療法兩個月讓他重返球場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，針對十字韌帶受損的患者，會依據其嚴重度及本身活動型態規畫治療方案。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，針對十字韌帶受損的患者，會依據其嚴重度及本身活動型態規畫治療方案。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名48歲男性一次打完籃球後，發現右膝蓋腫脹，冰敷兩三天始終未好轉，醫師診斷時抽出了3管積血，並經超音波、MRI檢查確認是「前十字韌帶創傷性撕裂」，後來用增生療法治療兩個月，讓他重新能返回球場。

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，膝關節負責人體走、跳、蹲、跑、扭轉等運動模式，其中，十字交叉狀的前後十字韌帶，連結股骨（大腿骨）和脛骨（小腿骨），負責維持關節穩定度，是膝關節中最大、最重要的韌帶，也是運動員及年長者常因外傷、撞擊而受傷的部位。

患者因急於救球而用力扭轉膝蓋，當下有聽到右膝部位「啪」的一聲，但因沒有明顯劇痛，他不以為意繼續打球，直到發現膝蓋竟開始腫脹，甚至無法蹲下時，才趕緊返家冰敷，但3天還是沒有消腫。

徐瑋璟說，患者就醫時，右膝有明顯腫脹發熱症狀，且透過理學檢查後，左右膝的抗阻穩定度也有明顯差異，經超音波探測檢查，果然看到膝蓋內積液嚴重，考量受傷部位正處急性期，立即採用關節抽吸，吸出約30cc血水後，腫痛症狀明顯緩解，後續則安排核磁共振影響檢查，確認是右膝前十字韌帶撕裂。

所幸受傷部位僅部分撕裂，還不到全斷程度，無須手術治療，因此建議採用注射PRP增生療法，雖然不能立刻下場劇烈跑跳，但2個多月後即恢復原有生活品質。

徐瑋璟說，針對十字韌帶受損的患者，會依據其嚴重度及本身活動型態規畫治療方案，例如傷勢較輕、平時以靜態活動為主，會建議適度休息輔以肌力訓練，並漸進式提升膝蓋穩定度即可，但若傷勢較嚴重且生活型態較為活躍，則會建議考慮關節鏡修補手術或韌帶重建。

他提醒，中高齡民眾從事激烈運動前，務必先暖身10至20分鐘，運動時則可穿戴護膝等輔具，秉持適度運動不逞強的原則，才能動得久、動得健康。

患者 手術 膝關節

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