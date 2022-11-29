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選前怕阿共打過來 選後很鬱卒 醫：收心回歸正常生活

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中精神科醫師普遍發現，今年九合一選舉前多為憂心經濟、戰爭出現焦慮、失眠就診，想逃出國，還有一名90多歲阿公幻聽以為有空襲警報，直嚷「阿共打過來」；選後則有選民鬱卒、失眠。

精神科醫師林本堂建議，選後應回歸正常生活，適時放鬆心情，多親近自然、運動。若仍持續焦慮、失眠、或憂鬱等應適時求助精神科醫師。

中國醫藥大學附設醫院精神醫學部社區精神科顧問醫師鄭若瑟說， 選前民眾擔心經濟、戰爭，在選舉推波助瀾、聚焦，更加深焦慮。選後有民眾難以接受選舉結果而鬱卒、失眠，無法調適，建議民眾，選舉是一時的，台灣經歷這麼多場選舉也都挺過來，不要過度憂心，若焦慮、失眠等已影響生活，請就醫治療。

林本堂觀察發現，今年選情冷，門診沒有因選情情緒特別激動、失眠掛病號，多為對選舉失望，厭倦選舉抹黑手段，又擔心中共侵台，看了新聞越看越緊張，更睡不著，一名患者因此就醫，計畫舉家移民歐洲，並斟酌情勢，且戰且走。

衛福部台中醫院精神科主任蔡宏明觀察，民眾對歷年來縣市長選舉比較會政治冷感，今年選舉期間歷經新冠肺炎疫情，俄烏戰爭、中共20大會議後台海緊張，很多工作族擔心「阿共打過來」逃不了，更是焦慮、失眠、胸悶前來求診。

近期一名90多歲阿公經歷第二次世界大戰，有躲空襲經驗，孫子服兵役一個多月，他每天看電視新聞，越看越緊張、擔心，幻聽有空襲警報，直嚷「阿共打過來，趕快躲起來」，後經用藥，孫子也回家說明，快服完義務役，看起來不會打仗，阿公才比較放心。

九合一選舉 失眠 醫師

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