部分負擔上路再延後？ 薛瑞元：視經濟復甦力道

受疫情暫緩上路的健保部分負擔新制，衛福部長薛瑞元日前表示可能「明年第一季」上路。但外界關心民進黨在九合一大選失利，是否會影響部分負擔上路時間。薛瑞元今天表示，正式上路時間還要再觀察，經濟復甦力道若不足，就有延後可能，但仍預計在上半年會實施。

薛瑞元今天參加「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，會前受訪時表示，部分負擔正式上路的時間還是需要再觀察，但這是既定政策，應該會在上半年實施。

這番言論是否表示政策將從第一季（1至3月）延至6月才上路？薛瑞元表示，「不敢這樣講」，但之前便說過部分負擔是否上路受到疫情和經濟因素影響。

疫情部分「比較沒有懸念」，預期可以過個好年，大家很快就會看到隧道的盡頭；經濟部分則是必須考量對於政策上路後對民生的衝擊。

薛瑞元表示，部分負擔雖然對弱勢者有保護措施，但對一般民眾來說，就醫負擔還是會稍微提高，因此必須考慮現在的經濟狀況是否承擔得起，尤其物價也都在波動中，屆時經濟復甦的力道若不足，就有延後的可能。