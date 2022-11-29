愛太濃！新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出橈神經麻痺症

高雄41歲從事汽車美容的江先生，因左手腕無力並無法抬起而就醫，阮綄合醫院骨科醫師黃泰元診斷為「橈神經麻痺症」，又稱為「蜜月手臂症候群」。因為患者新婚近半年，常以強壯的手臂擁著讓妻子當枕睡，原本清晨醒來伸展身體，痠麻的手就會好一點，但最近症狀愈嚴重，難以正常活動。

黃泰元表示，橈神經最容易受到壓迫的位置，是腋下及手臂的「螺旋溝」，江先生因熟睡中被壓著手臂沒有翻身，妻子頭部重量剛好壓迫這個部位時間過久，造成局部組織血流不足，導致橈神經缺血而暫時性麻痺，產生痠痛、垂手症狀。江先生因為無合併其他神經肌肉韌帶或關節異常，在給予消炎止痛藥物並安排電療、按摩等物理療程，兩周後即恢復正常。

另一名53歲家庭主婦楊女士左手近期常感到痠痛刺麻、無力，到醫院求治，經檢查診斷為「肘隧道症候群」。問診了解楊女士除了常在沙發上側躺著、用手撐托著頭的姿勢看電視追劇，並稱夫妻雖然睡的是King size雙人床，晚上睡覺很體貼先生，為避免翻身吵醒他，習慣縮曲著左手放枕頭上睡。

黃泰元說，楊女士因為反覆過久肘部屈曲內旋的動作，致使通過手肘內側的尺神經受到壓迫，引起痠痛刺麻、無力的症狀，所幸經檢查並未傷及韌帶、肌腱或關節。她在避免以上的習慣姿勢，配合服用消炎止痛藥物，接受復健電療、按摩療程，兩周後即恢復正常。

黃泰元表示，肘隧道症候群在40到60歲族群最常見，女性比男性多。手肘彎曲超過90度的姿勢或動作在長時間、反覆性的情況下，導致神經通過手肘處的壓力過大，引起神經性病變。日常生活裡一些長時間彎曲手肘的姿勢，例如趴桌子睡、打麻將、打電腦或滑手機，都容易因此造成刺激、傷害。

黃泰元建議，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，只要停止或避免容易引起症狀不良的姿勢動作，病情症狀就會改善或自行痊癒；症狀嚴重的急性期，可以服用消炎藥物改善症狀。如果藥物及物理治療都無法改善症狀，就必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。