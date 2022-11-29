高溫上看33度 入夜北台灣變天 明起3天濕冷低溫降至16度

今天各地仍會是晴到多雲的好天氣，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，然而北方的鋒面系統在逐漸接近，到了傍晚北台灣將會轉成多雲到陰偶有短暫雨的天氣，中南部地區還是維持晴到多雲。

不過，他說，今天還是要留意會有高溫的發生，各地氣溫29-33度。後續鋒面通過後，東北季風也將逐漸增強，北部、東半部將會轉陰有雨的天氣，氣溫上也會開始下降。

方俊元說，周三到周五受到東北季風影響，北部、東半部地區天氣陰有雨，在迎風面的北海岸至東北角、北宜山區及宜蘭，留意較明顯的雨勢。氣溫方面，白天高溫20度左右，相當濕冷，夜間氣溫更降至16-17度，周三起要留意低溫並做好保暖。

方俊元說，周三中部地區白天仍是晴時多雲的天氣，不過在晚間中層水氣將會通過，有局部短暫陣雨的出現的機會，到了周四晚間中層水氣通過後天氣轉多雲到晴。

他說，中部氣溫降幅雖然沒有北部多，但還是相當涼爽，白天高溫降到24-27度，低溫則是17-18度。至於南部地區受到東北季風的影響幅度有限，白天仍是晴時多雲。高溫在27-30度間，但夜間也會有明顯轉涼19-20度，仍要留意日夜溫差大的變化。

方俊元說，周六至周日東北季風將逐漸減弱，中部以北的氣溫將會稍微的回升一些，北部及東半部仍是下雨的天氣，不過雨勢將趨緩，空檔增加，其他地區則還是晴到多雲的天氣。

他表示，目前預估下周一將再有一波的東北季風會增強，但強度較弱，影響幅度較小一些，僅北部及宜蘭氣溫稍微下降。北部及東半部是陰有短暫雨，中南部地區則是多雲到晴。