高溫上看33度 入夜北台灣變天 明起3天濕冷低溫降至16度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天各地仍會是晴到多雲的好天氣，北方的鋒面系統在逐漸接近，到了傍晚北台灣將會轉成多雲到陰偶有短暫雨的天氣，中南部地區還是維持晴到多雲。記者侯永全／攝影
今天各地仍會是晴到多雲的好天氣，北方的鋒面系統在逐漸接近，到了傍晚北台灣將會轉成多雲到陰偶有短暫雨的天氣，中南部地區還是維持晴到多雲。記者侯永全／攝影

今天各地仍會是晴到多雲的好天氣，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，然而北方的鋒面系統在逐漸接近，到了傍晚北台灣將會轉成多雲到陰偶有短暫雨的天氣，中南部地區還是維持晴到多雲。

不過，他說，今天還是要留意會有高溫的發生，各地氣溫29-33度。後續鋒面通過後，東北季風也將逐漸增強，北部、東半部將會轉陰有雨的天氣，氣溫上也會開始下降。

方俊元說，周三到周五受到東北季風影響，北部、東半部地區天氣陰有雨，在迎風面的北海岸至東北角、北宜山區及宜蘭，留意較明顯的雨勢。氣溫方面，白天高溫20度左右，相當濕冷，夜間氣溫更降至16-17度，周三起要留意低溫並做好保暖。

方俊元說，周三中部地區白天仍是晴時多雲的天氣，不過在晚間中層水氣將會通過，有局部短暫陣雨的出現的機會，到了周四晚間中層水氣通過後天氣轉多雲到晴。

他說，中部氣溫降幅雖然沒有北部多，但還是相當涼爽，白天高溫降到24-27度，低溫則是17-18度。至於南部地區受到東北季風的影響幅度有限，白天仍是晴時多雲。高溫在27-30度間，但夜間也會有明顯轉涼19-20度，仍要留意日夜溫差大的變化。

方俊元說，周六至周日東北季風將逐漸減弱，中部以北的氣溫將會稍微的回升一些，北部及東半部仍是下雨的天氣，不過雨勢將趨緩，空檔增加，其他地區則還是晴到多雲的天氣。

他表示，目前預估下周一將再有一波的東北季風會增強，但強度較弱，影響幅度較小一些，僅北部及宜蘭氣溫稍微下降。北部及東半部是陰有短暫雨，中南部地區則是多雲到晴。

東北季風 高溫

延伸閱讀

周三至周五低溫僅16度 周末天氣回穩

明日傍晚北部先變天 「12月這日」清晨最冷探16度

明晚變天 鋒面通過+東北季風增強 周三四低溫下探16度

冷空氣要來了 彭啟明：東亞第一波寒潮爆發 明晚接近台灣

相關新聞

冷空氣今晚抵台…北台連凍3天 低溫下探13度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨各地區高溫達33至36度。今晨截至4時53...

城市健康防護力指標報告／縣市疫苗福利比拚 城市防護力誰勝

新冠肺炎疫情迄今近三年，公衛專家擔心國人恐面臨「免疫負債」下的感染風險，此時凸顯出各縣市健康防護力的重要性。聯合報系健康...

你的胖不是真的胖！網友熱議的四大消水腫方式一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「消水腫方式」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的4大消水腫方式。

城市健康防護力指標報告／成人對疫苗冷漠 醫籲打好打滿

我國幼兒常規疫苗接種率之高，不遜歐美國家，但成年人對於疫苗接種卻興趣缺缺，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗施打率偏低，台灣疫苗推...

城市健康防護力指標報告／流感、RSV蠢動 六都憂迎重症潮

在「城市健康防護力指標報告」評比上，六都不分軒輊，對入冬後呼吸道傳染疾病，六都衛生局均感憂心，擔心爆發大規模流感疫情，及...

「東亞第一波大降溫」 彭啟明：把握最後陽光 午後漸變天

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北方冷空氣正在南下當中，這波寒潮有機會讓長江流域附近開始有雪勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。