冷空氣今晚抵台…北台連凍3天 低溫下探13度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨各地區高溫達33至36度。今晨截至4時53分，各地區平地最低氣溫約在19至21度〔北部(基隆七堵區)19.7度，中部(南投中寮鄉)20.9度，南部(高雄內門區)20.9度，東部(花蓮壽豐鄉)19.4度〕。今晨台灣上空晴朗、雲層稀少，各地無降雨，金門有濃霧。

吳德榮說，根據最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今白天晴朗暖熱(各地區高溫仍在31度以上)，西半部及金馬易有霧；各地區氣溫，北部19至31度，中部21至34度，南部21至34度，東部20至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今晚東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；明日、周四(30、1日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。明晚、周四晨氣溫降至最低，台北(公園路)氣象站最低氣溫約只降至17度左右，比「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的定義高了3度。

吳德榮提醒，但仍需注意的原因有二，其一為入冬第1波、其二北台灣有氣溫驟降的過程(今日白天至明日白天下降幅度超過10度)，感受上都會比較冷。北台灣的部分自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，還是要注意保暖。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五(2日)北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫略升，北台仍偏冷。周六至下周日(3、4日)上午，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。下周日下午起另一股東北季風逐漸南下，北台灣雲量略增，東北部偶有局部短暫雨，氣溫略降；下周一(5日)東北季風續增強、水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，氣溫續降，北台轉冷；中南部晴時多雲，氣溫稍降。