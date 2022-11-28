周三至周五低溫僅16度 周末天氣回穩

東北季風減弱，今天各地晴朗穩定，甚至偏熱，不過周二入夜後，東北季風逐漸增強，北部、東半部地區將轉為濕冷，周三至周五低溫僅16度左右，周末天氣回穩。

今天因吹東南風與陽光露臉，各地宛如初夏般炎熱，高溫普遍在30度左右，而夜晚及清晨低溫為22度左右。預計入冬後的首波冷空氣將於周二夜晚報到。周三至周五受夾帶冷空氣的東北季風影響，北部、東半部將轉為陰雨天氣，北海岸、東北角及宜蘭雨勢較明顯，且氣溫驟降10度。