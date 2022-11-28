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周三至周五低溫僅16度 周末天氣回穩

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今天因吹東南風與陽光露臉，各地宛如初夏般炎熱，高溫普遍在30度左右，而，信義商圈湧現不少逛街民眾。記者侯永全／攝影
今天因吹東南風與陽光露臉，各地宛如初夏般炎熱，高溫普遍在30度左右，而，信義商圈湧現不少逛街民眾。記者侯永全／攝影

東北季風減弱，今天各地晴朗穩定，甚至偏熱，不過周二入夜後，東北季風逐漸增強，北部、東半部地區將轉為濕冷，周三至周五低溫僅16度左右，周末天氣回穩。

今天因吹東南風與陽光露臉，各地宛如初夏般炎熱，高溫普遍在30度左右，而夜晚及清晨低溫為22度左右。預計入冬後的首波冷空氣將於周二夜晚報到。周三至周五受夾帶冷空氣的東北季風影響，北部、東半部將轉為陰雨天氣，北海岸、東北角及宜蘭雨勢較明顯，且氣溫驟降10度。

北部白天高溫降至20度左右，低溫僅16至18度。而中部地區周三白天仍是晴時多雲的天氣，但傍晚起水氣增多，局部地區會有短暫陣雨，氣溫明顯轉涼，白天高溫約24至26度，低溫降至18度左右。南部地區白天仍可見到陽光，但夜晚與清晨氣溫偏低，約19至20度。濕冷的天氣將在周六隨東北季風減弱，各地氣溫才會逐漸回升，但北部及東北部仍會有雨勢。

東北季風減弱，各地晴朗穩定，甚至偏熱，不少民眾紛紛脫下外套逛街。記者侯永全／攝影
東北季風減弱，各地晴朗穩定，甚至偏熱，不少民眾紛紛脫下外套逛街。記者侯永全／攝影
東北季風減弱，各地氣溫偏熱，外出逛街的女性衣著也變得「清涼」。記者侯永全／攝影
東北季風減弱，各地氣溫偏熱，外出逛街的女性衣著也變得「清涼」。記者侯永全／攝影

低溫 東北季風

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