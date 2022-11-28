桃園市長當選人張善政研究案 陳吉仲：會把程序走完

針對國民黨桃園市長當選人張善政主持的農委會研究案，被農委會當作學術論文比對直指涉及侵權，選前農委會態度強硬，開記者會下通牒，限時繳交報告，如今選後大勢底定，農委會主委陳吉仲今天表示，會把程序走完，但並沒有時間表。

張善政任職宏碁公司期間，擔任行政院農業委員會研究計畫主持人，15年前的研究計畫遭指侵權，涉嫌抄襲，農委會科技處經過三周的比對調查，用論文工具iThenticate檢視該計畫三年間提交21篇研究報告內容，其中認定有6篇有高度重複性。

原本希望宏碁公司及張善政9月底提出書面說明，後來宏碁公司已行文表示希望延期，期限是10月20日。

立法院經濟委員會審查農委會農業作業基金，陳吉仲說，目前全案正在專案小組會議審查，會有一定的流程，且是公正、客觀、中立的；會將程序走完整，所以沒有時間表。 桃園市長當選人張善政（中）昨天上街謝票。本報資料照片

商品推薦