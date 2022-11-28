快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

桃園市長當選人張善政研究案 陳吉仲：會把程序走完

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

針對國民黨桃園市長當選人張善政主持的農委會研究案，被農委會當作學術論文比對直指涉及侵權，選前農委會態度強硬，開記者會下通牒，限時繳交報告，如今選後大勢底定，農委會主委陳吉仲今天表示，會把程序走完，但並沒有時間表。

張善政任職宏碁公司期間，擔任行政院農業委員會研究計畫主持人，15年前的研究計畫遭指侵權，涉嫌抄襲，農委會科技處經過三周的比對調查，用論文工具iThenticate檢視該計畫三年間提交21篇研究報告內容，其中認定有6篇有高度重複性。

原本希望宏碁公司及張善政9月底提出書面說明，後來宏碁公司已行文表示希望延期，期限是10月20日。

立法院經濟委員會審查農委會農業作業基金，陳吉仲說，目前全案正在專案小組會議審查，會有一定的流程，且是公正、客觀、中立的；會將程序走完整，所以沒有時間表。

桃園市長當選人張善政（中）昨天上街謝票。本報資料照片
桃園市長當選人張善政（中）昨天上街謝票。本報資料照片

2022大選 農委會 張善政 陳吉仲 桃園市長

延伸閱讀

桃園選戰好感度一次看！張善政靠「善良」中止綠執政 鄭運鵬未接收鄭文燦選票

蛋荒將滿一年蛋價何時回穩？ 陳吉仲：盡一切方法穩價

影／與蘇貞昌同進退？陳吉仲：個人去留不重要

班班吃石斑暫緩仍等更大的魚？ 陳吉仲承諾一定會吃4次

相關新聞

蔣萬安還沒來談 北市副市長：慣例應下月中辦好交接

台北市長柯文哲任期倒數不到一個月，柯今指定北市副市長彭振聲擔任交接小組召集人，與北市長當選人蔣萬安辦理後續市政交接。彭振...

桃園市長當選人張善政研究案 陳吉仲：會把程序走完

針對國民黨桃園市長當選人張善政主持的農委會研究案，被農委會當作學術論文比對直指涉及侵權，選前農委會態度強硬，開記者會下通...

他挖出歷任台北市長背景 驚見「1經歷」唯獨蔣萬安沒有

2022九合一大選落幕，首都台北市最終由國民黨候選人蔣萬安勝出，他不僅以43歲年紀成為歷來最年輕的台北市長，更有網友發現，他也是首任非台灣大學畢業的台北市長，讓不少網友笑說，周玉蔻「台大有什麼了不起？」一句話意外預言成功。

出國不拚立委補選 徐巧芯推薦王鴻薇：選戰表現好

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下的北市第3選舉區（中山、北松山）缺額，今起開始登記。國民黨議員徐巧芯說，她今晚...

蔣萬安立委懸缺她呼聲高 王鴻薇尷尬：都還沒就職有點難堪

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下的北市第3選舉區（中山、北松山）缺額，今起開始登記。民進黨前北市黨部主委吳怡農...

外界看好多名競選團隊入小內閣？ 蔣萬安低調：積極規畫中

台北市長當選人蔣萬安為藍營「光復首都」，外界高度關注小內閣，多名競選團隊成員王浩、陳國君、李永萍、邱文祥等都被看好。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。