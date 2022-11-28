心理諮商踢皮球 疫情焦慮青年受困

關心心情低落的年輕人，他們可能正在求助！有42%的英國青年認為新冠疫情對他們造成心理壓力，特別影響人際互動，但尋求協助者常因為心理狀況不夠嚴重被拒於門外。加拿大調查也發現，少數族裔民眾的心理健康常因貧困等社會因素加重惡化。研究員佛恰克建議，伸出援手關懷是照顧親友心理健康的關鍵。

年輕人有情緒困擾

《BBC》報導，根據英國威爾斯青年議會民調顯示，28%的年輕人感覺自己正為心理健康所困擾，其中網路媒體、人際關係與考試壓力則是加重心理負擔的主因。也有24%青年認為心理健康破壞了生活品質，42%的人相信新冠疫情更加劇了他們的心理問題，大多是因為缺乏人際關係的支持。

15歲的英國少年魯本表示，在尋求心理健康協助時，感覺自己被當作皮球踢來踢去，反而更難受。他說，自己尋求協助時被安置了四個星期，但最後因為心理問題「不夠嚴重」，被以「不符資格」打發。此言一出，也道出為心理健康困擾的民眾的困境。

疫情心輔待進步

英國威爾斯青年議會成員格林表示，因為自己野曾有過心理健康問題的經驗，知道並不是特定性格的人才會產生心理健康問題，但這樣的公共問題卻仍停留在研究新冠與心理健康因素的關連性，並沒有進一步找出解決問題的方法。

《加拿大環球新聞》報導，經歷新冠疫情世代的孩子與受心理健康困擾的人，對疫情的衝擊更沒有免疫力，容易在變動的疫情中受收入、親密關係等社會因素惡化影響心理健康，形成惡性循環。

尋求資源、助人助己

研究員佛恰克指出，在疫情期間，加拿大的少數族裔人因為社會條件，容易陷入債務問題，更容易因為工作、貧困等問題煩憂，這導致該族群心理問題發生率比起一般人高上許多。其中嚴重心理健康問題的人，有至少20%的人曾閃過自殺念頭。

佛恰克建議，尋求、選擇幫助情緒低落者，是讓他們心理健康好轉的關鍵，若能使用心理輔導資源自助、助人，才能真正改善「情緒風暴」。精神科醫生施米岡說，若民眾無法及時獲得心理上的專業協助，亦可以從自我保健做起，確保規律睡眠、運動並接近自然，改善心理焦慮所造成的壓力。

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