大葉高島屋周年慶美食新焦點 「IKIGAI燒肉專門店」首店進駐

大葉高島屋28周年慶「衝浪」玫瑰寶寶。 圖／大葉高島屋提供

天母百貨元老大葉高島屋周年慶日前登場，接著11月29日至12月6日展開第二波優惠，同時館內餐飲也大幅度更新，從美食街到餐廳都新增許多美食新戰力，當中，一人燒肉品牌「IKIGAI燒肉專門店」，首店插旗天母大葉高島屋，並將於12月1日正式開幕，11月29日與30日推出試營運9折、個人套餐280元起。不少大葉高島屋主顧客周年慶最愛搜集的玫瑰寶寶，今年28周年慶推出「衝浪」玫瑰寶寶，超可愛的外型蘊含著乘風破浪的精神態度，玫瑰寶寶鐵粉們今年肯定要蒐集起來。

一人燒肉品牌「IKIGAI燒肉專門店」，首店進駐天母大葉高島屋B1，12月1日正式開幕。 圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋是全台首家於室內設置150噸大型水族箱的百貨，展出多樣繽紛獨特的熱帶魚與海洋生物，是當地人的共同記憶。巨型水族箱在2022年初進行開館以來首度改裝與場域更新，並重新命名「中央水族廣場」，全新風貌與升級後的寬敞空間，保留大葉高島屋最重要的核心特色，守護著與天母在地人的共同回憶。

呼應水族箱的「海洋」意境，今年大葉高島屋特別製作「衝浪」玫瑰寶寶，象徵無所畏懼勇敢追夢的態度，乘風破浪勇往直前的精神，透過「衝浪」玫瑰寶寶，帶來充滿療癒感的正面力量。

要怎樣獲得「衝浪」玫瑰寶寶？大葉高島屋推出11月29日至12月6日App會員全館累積滿15,000元可獲得購物金100元、Andante金萱玉露洗髮精(價值329元)，以及28周年紀念「衝浪」玫瑰寶寶。

樓面優惠包括：1樓化妝品區或名品區與4樓內睡衣區累積滿3,800元贈800點數(價值400元)，化妝品區單櫃滿8,000元贈禮券200元，名品珠寶區單筆滿10,000元贈禮券100元。

4樓MEISSEN與12樓家電區累積滿1萬元贈1,000點數(價值500元)，4樓食器寢具區單筆滿8萬元贈禮券1,500元，12樓家電區累積滿8萬元贈禮券1,000元、廚用鍋具區單筆滿15,000元贈禮券200元。3樓嬰童服飾玩具區當日累積滿5,000元贈禮券100元、男裝區累積滿1萬元贈禮券200元。

活動期間單筆滿2,000元並扣20點可於不同波段換來店禮，11月29日至12月2日可換微媞多元修護生物纖維面膜、12月3日至6日可換大葉高島屋5000MAH行動電源；每滿千元可抽價值15,400元的福爾摩沙遊艇酒店豪華家庭房，或價值1,336元的美食餐券大禮包。

大葉高島屋聯名卡11月29日至12月6日當日累積刷滿50,000元贈禮券1,000元、20吋行李箱，最後4日(12月3日至6日)加碼再贈購物金300元。

此外，為了方便天母以外的民眾前往，可善用大葉高島屋購物專車服務，可搭乘捷運至「芝山站」1號出口對面，每日首班車10:50由芝山站發車，每30分鐘發一班車。