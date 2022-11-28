北市12月執行「陸空聯合稽查專案」 無人機取締露天燃燒
為維護大台北地區空氣品質，台北市環保局自12月1日啟動「陸空聯合稽查專案」，除制高點監視、機動式地面巡查外，還導入無人機從高空監控、在非法燃燒熱點架設空品感測器，呼籲民眾勿違法露天燃燒廢棄物，更不要存僥倖心態於假日、清晨或夜間燃燒，一經查獲將加重罰緩，最高可罰10萬元。
北市歷經近年來的加強取締和農友們的配合，違規露天燃燒的情況已大幅降低，根據統計，陳情件數由2015年的26件降低至2021年的3件，違規告發數也從2015年的16件降低至2021年的4件，顯見除有效嚇阻外，農友們傳統就地焚燒的思維也逐步在改變。
環保局表示，每年10月至隔年3月為空品不良季節，易因境外傳輸或大氣擴散不佳等原因導致空氣品質不良，而關渡平原為台北市僅存的大規模平原農業區，12月到隔年1月二期稻作收割期間，將產生大量的農作廢棄物，若貪圖方便而未妥善處理就地焚燒，除產生大量濃煙造成空氣品質惡化外，對自身及周遭居民的健康更是一大危害。
環保局指出，為便利農友清運農作廢棄物，於北投關渡平原地區設置22處集中收運點，若有清運需求可於每日上午8時30分至下午16時30分聯絡環保局北投區清潔隊關渡分隊(02)2895-0256、士林區社子分隊(02)2813-6658，協助送往焚化廠集中焚化處理。
環保局表示，空氣汙染物易造成越境傳輸，傳統就地焚燒農業廢棄物，不僅無法改善土質，反會造成大量粒狀汙染物、溫室氣體產生，也會因違反「空氣汙染防制法」而受裁罰，藉由集中清運、翻耕入土或利用腐化菌自然分解等方式，不僅能增加土壤中有機質等肥份，也能一同為維護環境空氣品質盡一份心力。
行政院環境保護署2020年6月10日新修正發布的「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，若在夜間、假日或是每年10月至隔年3月的空氣品質不良期間露天燃燒，甚至影響學校，都屬加重裁罰事項，最高可加重到3.3倍罰鍰。原本的裁罰金額是1200元，現在最高可增加至3960元以上、10萬元以下罰鍰，若違反者是工商廠、場，罰鍰會由原本10萬元起跳，最高增加至33萬元以上、500萬元以下罰鍰。
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