年末家族旅行最強攻略！高鐵+租車帶你說走就走、Fun心出遊

辛苦了一年，趁著天氣轉涼，是不是很想安排一次年末家庭旅遊，盡情欣賞台灣各地的美景，用力呼吸戶外的清新空氣呢？旅遊搭乘高鐵到達目的地城市再租車自駕，不只可以省下寶貴的交通時間，而且不須勞累長途駕駛，讓每個人都玩得更輕鬆盡興！

旅遊選擇高鐵+租車，不需長途駕駛，玩得更輕鬆盡興。 (圖／Shutterstock 提供)

不用怕塞車，旅行就該這麼輕鬆愜意一家大小出遊，最怕遇到塞車，為了避開車潮，往往只玩到中午就匆匆結束行程打道回府。而出遊日通常都會選在週末，開車出遊長途駕駛身心俱疲，緊接著隔天就要上班上課，更是令人崩潰大嘆：「怎麼出去玩比上班還累？」其實，這些不愉快的經驗都可以藉由「高鐵+租車」來解決，搭乘高鐵出遊，省時省力自在從容；到達目的地後直接於高鐵站取車自駕，開啟美好旅程；回程時再把車開到高鐵站歸還，讓整個旅程玩得盡興，輕鬆方便愜意悠遊！

搭乘高鐵出遊，到達目的地後再租車自駕，省時省力自在從容。 (圖／Shutterstock 提供)

「高鐵+租車」一條龍服務，省時方便還可享優惠高鐵假期網站祭出一條龍服務，旅客可透過高鐵假期網站，選擇「高鐵+租車」行程，一次享有高鐵+租車服務，讓行程規畫更彈性、出遊更輕鬆、還能更快到達目的地，適合想出遊又不想長途開車的族群。

「高鐵+租車」可以彈性規畫行程，還可更快到達目的地。 (圖／台灣高鐵 提供)

民眾只需上高鐵假期網站，選擇各地自駕遊方案，就能一次搞定高鐵訂票+當地租車，以台北平日出發到高雄為例，2人同行、搭配24小時租車加來回高鐵車票，每人僅要$2,750元起，從台北到台中每人只要$1,840元起 (其他車站出發之售價，請查詢高鐵假期網站，或洽詢高鐵特約旅行社)，且即日起至12月29日前，在高鐵假期線上旅展期間，還能享有免費加贈2小時租車優惠方案，讓出遊能夠玩得更盡興更從容自在！

搭高鐵，自駕遊。省下交通時間，才能把多一點時間拿來蒐集旅途中的美好回憶，感受慢遊舒活的樂趣。

高鐵假期線上旅展祭出多重好康活動專案，快把握最後超值遊程機會。 (圖／台灣高鐵 提供)

高鐵假期線上旅展最後機會！加碼樂活、超值玩好康還不只這樣，即日起至12月29日，旅客在高鐵假期線上旅展下單購買指定活動專案【加時不加價】、【搭高鐵‧送住宿】及【不老玩家】任一產品，即依高鐵車票佔位人數贈送高鐵假期仟元抵用券，可抵用於下次購買「高鐵假期」的任一行程(可折抵出發日期至2023/3/31止之行程)，讓您繼續出遊玩不完，加碼樂活不用理由。使用TGo會員還可享點數放大抵，二人同行，每筆訂單最高可折抵$1,200元，就是要讓您帶家人、揪好友，說走就走，Fun心出遊！

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