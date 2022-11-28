新自強座椅「像兩塊硬板」舒適度不足 台鐵允調傾角

台鐵EMU3000型新自強號去年底投入營運，車體簡潔設計獲得不少好評，但若坐長途，卻有不少乘客形容「像坐在兩片板子上」，舒適度有待改善。台鐵局今天允諾會將座椅調整傾角3度，提升舒適度。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部單位預算。立委魯明哲提案，交通部112年度規畫9億4212萬餘元辦理台鐵整體購置及汰換車輛計畫，目前台鐵規畫購置城際客車600輛、區間客車520輛等，預計期程至113年底，現已決標。但車輛交車後，卻陸續發現部分缺失，要求交通部應確實督導台鐵局辦理測試、驗收及品管。

魯明哲也分享他個人親身經驗，他表示，台鐵EMU3000車頭流線很漂亮，全家人先前搭乘「騰雲座艙」啟程台東，坐完後心想「一輩子坐這一次就好」，因為列車椅子高度不對，雙腳只能撐著，沒有前踏板可擺放，椅子靠背沒有人體工學，他也諷「人體工學發展20年，卻被台鐵歸零」，一趟坐下來3小時「真的不行」，希望台鐵局能積極改善。

台鐵局長杜微表示，座椅正在變更契約，包含調整座椅傾角、置杯架等，將有效提升舒適性。台鐵機務處會後受訪說明，台鐵EMU3000共有50列次，目前已與廠商溝通好，第22列次以後在原廠將座椅調整傾角3度再交車，提升舒適度。至於先前已交車的部分，則由台鐵利用車輛空檔時間自行調整，僅須將座椅墊片移除即可完成，不需額外花經費。

台鐵機務處也說，座椅舒適度見仁見智，但確實這一代購車要符合歐盟環保法規，用的泡棉材質必須是低煙難燃的防火材質，座椅才會偏硬。