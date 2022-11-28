農水署21萬元媒體政策宣傳費遭疑 綠委駁：網軍哪有這麼便宜

立法院經濟委員會審查農委會農業作業基金，其中審到農水署的農田水利作業基金中，有21萬「媒體政策與業務宣傳費」，遭立委呂玉玲質疑，農委會過去多次遭疑用媒體宣傳預算培養網軍，在網路上散布特定言論、影響輿論走向，要求說明、專案報告，凍結預算；立委邱議瑩則說，這是嘉南大圳辦活動，才21萬，養網軍哪有這麼便宜。

111年度中央政府編列媒體宣導經費共11億1529萬，其中，農委會就有1億4971萬，高居各部會之冠，今年初開始，即有立委提出質疑。

根據今日經濟委員會立委基金提案總會表顯示，立委謝衣鳯等人提案第92案，農業特別收入基金明年度的媒體宣導費編列6393.6萬元，比2020年決算的3520萬元成長了2873.6萬，但預算書所列內容十分粗糙，因此提案凍結10％，等到農委會提出執行報告後始得動支。

農委會主委陳吉仲表示，包括肥料合理化使用、吸引消費者到休閒農場消費，這些經費都是要讓消費者了解台灣的農業以及農漁畜產品；另外食農教育法通過後，食農教育要推得更深，也都需要這些經費，增加的媒體宣導經費，本來就是散布在各個地方，和外界想像的媒體，完全是兩回事。

立委呂玉玲等人提的58案，列出農田水利事業作業基金明年度預算中，媒體政策與業務宣導費21萬，因此要求凍結，提出專案報告後始得動支。

立委邱議瑩說，21萬可以請到什麼網軍？「網軍沒有這麼便宜啦」，宣傳費用可以討論，直接扣帽子養網軍不盡公平，建議維持原案通過。

立委陳亭妃說，21萬要用到新聞媒體都很難，要請網軍、大規模行銷更是不可能，可能只是單純的宣傳費用，她說這是用於農水署嘉南管理處的行銷推廣，包括推廣觀光、農曆春節活動、和風季、健走活動，才編列21萬還嫌太少，說要養網軍是想太多。

呂玉玲說，不僅只這21萬的宣傳費用，是每一項預算裡都有媒體宣導費，她只是要求在這個項目應該說明清楚，如果每個預算項目的媒體宣傳費用加起來就不只21萬，她說，要養網軍當然不只這21萬，「不然怎麼會有1450？」