綠委批身心障礙疫情因應指引在哪？ 薛瑞元坦承動作太慢

隨著疫情趨緩，口罩令即將解封，但身心障礙族群的新冠疫情因應指引，衛福部至今卻還沒定出來，動作之慢，連執政黨立委都看不下去、大呼離譜。被民進黨立委洪申翰問到指引擬定進度時，衛福部部長薛瑞元還一時反應不過來，反問委員說「這是指『後疫情』的還是『疫情』？」

今立院衛環委員會審查身心障礙者權益保障法修正草案，民進黨立委洪申翰指出，疫情期間身心障礙者經歷到很多新的不方便，例如聽障者直到今年8月以前，確診關懷還只有透過電話；與確診通報、疫苗預約、篩檢結果等重要防疫資訊相關的網頁或App，大多沒有考慮到身心障礙者的使用，導致障礙者在疫情期間面臨許多困境。

洪申翰說，上述情況都急需系統性的因應指引，但居然到疫情趨緩、口罩解封的此刻，衛福部都還沒定出來，「我覺得很離譜」。薛瑞元說，「我必須要承認速度太慢了」，現在會把後疫情的狀況也考慮進去。

洪申翰也點出身障者連參與攸關自身權益的修法，都正面臨障礙。本周三委員會將逐條審查身保法草案，若有聽障者想要了解，現在的國會頻道或IVOD系統，也無法滿足其知的權利。

他呼籲衛福部，既然是主管機關，應趕緊跟立院討論並要做出因應，讓聽障者可以取得必要修法資訊、跟上審查內容。薛瑞元說，這個提醒很重要，衛福部會盡速與立院秘書單位討論，看如何可達成此目的。