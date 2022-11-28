快訊

柯文哲積極拉攏國民黨人士 朱立倫抬轎或坐轎牽動出走潮

中國學生大喊「Free China！」倫敦響應白紙抗爭

高雄驚傳砍人案！疑債務糾紛 男吃早餐被砍傷雙腳凶嫌逃逸

綠委批身心障礙疫情因應指引在哪？ 薛瑞元坦承動作太慢

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
身心障礙族群的新冠疫情因應指引，衛福部至今卻還沒定出來，民進黨立委洪申翰（左）說太離譜，部長薛瑞元（右）也承認動作太慢。圖／取自國會頻道
身心障礙族群的新冠疫情因應指引，衛福部至今卻還沒定出來，民進黨立委洪申翰（左）說太離譜，部長薛瑞元（右）也承認動作太慢。圖／取自國會頻道

隨著疫情趨緩，口罩令即將解封，但身心障礙族群的新冠疫情因應指引，衛福部至今卻還沒定出來，動作之慢，連執政黨立委都看不下去、大呼離譜。被民進黨立委洪申翰問到指引擬定進度時，衛福部部長薛瑞元還一時反應不過來，反問委員說「這是指『後疫情』的還是『疫情』？」

今立院衛環委員會審查身心障礙者權益保障法修正草案，民進黨立委洪申翰指出，疫情期間身心障礙者經歷到很多新的不方便，例如聽障者直到今年8月以前，確診關懷還只有透過電話；與確診通報、疫苗預約、篩檢結果等重要防疫資訊相關的網頁或App，大多沒有考慮到身心障礙者的使用，導致障礙者在疫情期間面臨許多困境。

洪申翰說，上述情況都急需系統性的因應指引，但居然到疫情趨緩、口罩解封的此刻，衛福部都還沒定出來，「我覺得很離譜」。薛瑞元說，「我必須要承認速度太慢了」，現在會把後疫情的狀況也考慮進去。

洪申翰也點出身障者連參與攸關自身權益的修法，都正面臨障礙。本周三委員會將逐條審查身保法草案，若有聽障者想要了解，現在的國會頻道或IVOD系統，也無法滿足其知的權利。

他呼籲衛福部，既然是主管機關，應趕緊跟立院討論並要做出因應，讓聽障者可以取得必要修法資訊、跟上審查內容。薛瑞元說，這個提醒很重要，衛福部會盡速與立院秘書單位討論，看如何可達成此目的。

疫情 衛福部 洪申翰

延伸閱讀

藍委批身障個人助理每年補助僅50元 薛瑞元允諾覓財源

選後改口？ 藍委問掮客名單 薛瑞元：沒證據會被告

影／外界質疑行政不中立 ？薛瑞元：若要負政治責任不會迴避

駁行政不中立！薛瑞元重提防疫成果「今年可過個歡樂的年」

相關新聞

台灣地表東邊往西邊擠 鄭明典：中央山脈被「擠」高了

中央氣象局臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」PO出中央氣象局地表位移速度場月報，「報地震 - 中央氣象局」指出，台灣全球...

大腦活動降低 研究：手機成癮殘害創造力

智慧手機時代增加便利性，但許多需要時間歷練的作品，如歌曲、電影、小說等創作都失去光芒，先前研究就發現手機成癮會干擾大腦認知功能，並降低創造性。

焦慮失眠！選舉症候群上身 醫給6建議

2022九合一選舉落幕，但幾家歡樂幾家愁，有些民眾在選後情緒變得焦慮、低落、易怒，甚至變得悲觀，不容易相信他人，行為也跟...

新自強座椅「像兩塊硬板」舒適度不足 台鐵允調傾角

台鐵EMU3000型新自強號去年底投入營運，車體簡潔設計獲得不少好評，但若坐長途，卻有不少乘客形容「像坐在兩片板子上」，...

農水署21萬元媒體政策宣傳費遭疑 綠委駁：網軍哪有這麼便宜

立法院經濟委員會審查農委會農業作業基金，其中審到農水署的農田水利作業基金中，有21萬「媒體政策與業務宣傳費」，遭立委呂玉...

綠委批身心障礙疫情因應指引在哪？ 薛瑞元坦承動作太慢

隨著疫情趨緩，口罩令即將解封，但身心障礙族群的新冠疫情因應指引，衛福部至今卻還沒定出來，動作之慢，連執政黨立委都看不下去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。