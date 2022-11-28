藍委批身障個人助理每年補助僅50元 薛瑞元允諾覓財源

今立院衛環委員會審查身心障礙者權益保障法修正草案，國民黨立委張育美指出，衛福部101年起運用公益彩卷回饋金補助各地方政府辦理自立生活支持服務，每年補助金額最多只有6000多萬，以全國120萬身心障礙者計，平均每人只能分得50元，少得可憐。衛福部部長薛瑞元說，會檢討個人助理時薪、放寬使用限制，也會評估試算並增覓財源，如長照基金、公彩盈餘比例等。

民進黨立委賴惠員也說，身障者每個月可申請個人助理的最高時數僅60小時，平均每天僅2小時，根本無法滿足日常生活、就學、就業所需的協助，呼籲衛福部檢討輔助時數、放寬使用條件。薛瑞元表示，原本就已經改掉60小時上限，改為依照需求評估決定，但有些縣市仍墨守過去60小時上限，可以地方能往前走，衛福部也會去做好財務評估。

張育美另指出，台灣早期療育專業人員供給不足，平均每萬人僅0.6名語言治療師，每萬人僅0.17名聽力師，遠低於國際標準每萬人2.66人，等於其他國家的聽語早療人力是我們的15倍以上，人力除了不足也不均，像是苗栗縣僅2名聽力師，遠低於都會區。張育美呼籲衛福部應積極幫助個案獲得資源，以免錯過早療黃金治療期。

薛瑞元表示，專業人員不足與相關法規通過較晚、教考用程序較晚啟動有關，可期待會逐步增加，衛福部會繼續盤點，看是否需要多設一些科系，相關考試是否要讓人多點機會通過。

至於早療人力不均問題，薛瑞元期望行政院明年初可以核定「優化兒童醫療照護計畫」，因計畫有引進相當的資源，並針對早療有特別處理，包括縮短聯合評估的時間、評估後所需的早療人力也有會同時配合。