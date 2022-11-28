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眼科醫師尼泊爾義診2天看600人 開立首張電子病歷

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
部立台東醫院院長樊聖（左）今天頒發表揚狀，感謝醫師謝靜茹帶領醫療團隊到尼泊爾義診。記者卜敏正／攝影
部立台東醫院院長樊聖（左）今天頒發表揚狀，感謝醫師謝靜茹帶領醫療團隊到尼泊爾義診。記者卜敏正／攝影

衛福部台東醫院眼科行動團隊本月初參與扶輪社國際義診，前往尼泊爾眼科醫療，眼科醫師謝靜茹2天看診600名患者，開出全尼泊爾首張眼科電子病歷，為日後遠距通訊醫療跨出第一步；面對當地就醫需求，已3次造訪尼泊爾的謝靜茹說，「我還要排時間過去！」

台東醫院眼科團隊與20名來自全台各科醫師及60人義工團，上月底至本月初到尼泊爾甘達基省比亞斯鎮「太麻里醫院」義診，因當地沒有眼科醫師，義診團隊到訪後，看診人潮排滿醫院大廳到門外，謝靜茹與驗光師賴梅芳、眼科技術員吳秋惠2天服務600名患者，忙到幾乎沒時間上廁所。

謝靜茹表示，這是她第三次到尼泊爾義診，當地醫療資源兩極化，在大都會地區醫療資源豐富，但醫療團隊到訪的比亞斯鎮「太麻里醫院」沒有眼科醫師，許多患者長期眼疾不適無法就醫，還好她帶「一卡皮箱」內有眼科行動智慧醫療設施，為患者看診、治療眼疾。

謝靜茹說，當地校長拉克斯曼因糖尿病惡化，視力僅剩左眼0.01和右眼0.1，雙眼只能看到光影、等同全盲，在台灣已可領視障手冊，但校長感嘆，「眼睛惡化無法關心校務，也無法教數學、在黑板寫方程式，但是他還想再教書」，因為他想助孩子「翻轉人生！」

「看診人潮實在太多了！」賴梅芳直言，當天中午休息時間走出診間，不僅門外好多人等待看診，門口廣場搭起的臨時棚架，有數百民眾在大太陽下掛號、領藥，熱鬧的氣氛讓她有些感傷，「這是園遊會嗎？這些都是排隊要來看診的人，這麼多人！」

校長的案例讓謝靜茹在義診最後一天連夜趕工，完成尼泊爾首張電子病歷；參與義診的中華民國愛盲協會理事長何一滔強調，台灣電子病歷流通10年，但尼泊爾還沒開始，電子病歷能助尼泊爾眼疾患者遠距醫療，是醫療科技重大貢獻。

眼科醫師謝靜茹2天看診600名患者。記者卜敏正／攝影
眼科醫師謝靜茹2天看診600名患者。記者卜敏正／攝影
部立台東醫院到尼泊爾義診，等待就醫民眾擠在醫院外廣場排隊。圖／部東醫院提供
部立台東醫院到尼泊爾義診，等待就醫民眾擠在醫院外廣場排隊。圖／部東醫院提供
醫師謝靜茹到尼泊爾義診，2天看診600名眼疾患者。記者卜敏正／攝影
醫師謝靜茹到尼泊爾義診，2天看診600名眼疾患者。記者卜敏正／攝影
部立台東醫院到尼泊爾義診，等待就醫民眾擠在醫院外廣場排隊。圖／部東醫院提供
部立台東醫院到尼泊爾義診，等待就醫民眾擠在醫院外廣場排隊。圖／部東醫院提供
部立台東醫院院長樊聖（左）今天頒發表揚狀，感謝驗光師賴梅芳到尼泊爾義診。記者卜敏正／攝影
部立台東醫院院長樊聖（左）今天頒發表揚狀，感謝驗光師賴梅芳到尼泊爾義診。記者卜敏正／攝影
部立台東醫院到尼泊爾義診，等待就醫民眾擠在醫院外廣場排隊。圖／部東醫院提供
部立台東醫院到尼泊爾義診，等待就醫民眾擠在醫院外廣場排隊。圖／部東醫院提供

尼泊爾 義診 患者

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