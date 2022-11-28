交通部推大車裝主動預警系統 執行率低、預算遭凍20%

交通部112年編列1億6000萬元推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，但該計畫在科發基金、交通部預算分配下，執行率皆不到一成，朝野立委憂心該經費編列後若未改善執行率，恐讓後年執行草草收尾，反而影響安全成效，該案經討論後凍結20%。

交通部長王國材表示，目前已找到一間廠商可協助研發預警系統，仍持續尋覓其他研發團隊，明年目標安裝2400輛風險較高的營業用大型車輛。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部單位預算。交通部112年度編列1億6000萬元推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，研發大型車輛整合式主動預警輔助系統設備，並導入高風險車隊裝設試運行及成效評估。

立委林俊憲指出，交通部去年4月全數完成大型車加裝行車視野輔助系統後，大型車相關交通事故年度死傷人數仍持續增加，且每年造成死傷人數仍超過1萬人，仍有極大改善空間。

林俊憲說，截至今年7月底，科發基金補助該計畫3000萬元，執行率僅5.6%；交通部預算分配數3059萬4000元，執行率僅9.8%，鑑於該計畫對大型車行車安全具高度重要性，建議凍結五分之一預算，待提出書面報告後才可動支。

立委洪孟楷表示，交通部大型車輛裝設主動預警輔助系統計畫尚有1.9億執行經費可用，卻在112年規畫支出可用經費逾84%規模數，也讓外界擔心113年計畫執行將草草收尾，恐讓安全成效大打折扣，因此也提案凍結20%預算，待提出書面報告後始得動支。

立委劉世芳也說，該計畫目標完成8項主被動預警輔助系統的個別功能，以及3項整合系統的項整合系統的認驗證規範，帶動先進駕駛輔助系統產業發展。卻因前置作業耗時過久，直到今年5月才核定研發團隊，導致計畫辦理進度延後、預算執行未如預期，因此提案凍結10%，待交通部提出預算執行改善報告後送交委會審查才可動支。

王國材表示，過去交通部做預警系統是被動，這次是重要的開始，同仁希望變成一個控制單元有八種功能，現在市面上有的未來都會加入。現在已經找到一間廠商可協助研發預警系統，目前持續找其他團隊做整合，明年目標安裝2400輛風險較高的營業大貨車、曳引車、大客車，希望可以達到這目標。

交委會召委魯明哲說，不要弄一個比市場更低規又貴的，這樣沒人要用，另要考量大型車種不同，司機也要一起納入研究。

劉世芳也說，大型車輛駕駛也必須接受「再教育」，否則加裝AI系統，卻連按哪個扭都不知道，「大家都有新科技恐懼症」，一定要把人員再教育包含進去。

魯明哲最後裁示，該案整目凍結20％，待交通部提出書面報告後才能動支。