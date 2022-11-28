光田醫院成立海扶刀無創中心 治療子宮肌瘤免動刀

子宮肌瘤是婦科常見的良性腫瘤，生育年齡婦女平均每4人就有1人有子宮肌瘤，過去只能以開刀來處理子宮肌瘤，光田綜合醫院成立「海扶刀無創中心」，今天揭牌，有無創、免動刀之優點。

光田綜合醫院成立「海扶刀無創中心」並舉辦揭牌儀式，該院婦產部蘇棋楓部長表示，治療子宮肌瘤多數是採手術療法，傳統的開腹手術或是現在比較新的微創腹腔鏡，都需要「動刀」，容易讓特殊體質或想生育的婦女卻步，「海扶刀無創手術」的出現，不但安全且免開刀，大約看一場電影的時間即可完成肌瘤消融處理。

二位患者今天出席揭牌儀式，45歲的吳姓護理人員平日常有月經量多、貧血的困擾，經診斷為多發性肌瘤，小且多顆約4公分子宮肌瘤，最大顆則為5到6公分，每到經期即備感困擾，她想到安排手術可能影響家庭及工作就一日拖過一日。此次看到醫院引進海扶刀無創手術，立即安排檢查及治療，住院僅3天，術後恢復期也只需一周，多顆大小不等的子宮肌瘤一次完成消融處理，是非常方便且有效的治療方式。

46歲陳姓婦人表示，她月經量過大而出現慢性貧血現象，至婦產科求診發現有7乘8公分大小的子宮肌瘤，因個人體質較特殊，每次手術都易傷口惡化感染與蜂窩性組織炎，她對動刀相當的恐懼；在婦產部陳穎中醫師建議下選擇海扶刀子宮肌瘤消融手術，治療過程順利，沒有造成傷口感染、恢復快，對子宮肌肉層的傷害也較小，亦能維持子宮的完整功能，目前貧血問題已獲得改善。

子宮肌瘤問題，病患個別差異大，若生長的位置不妨礙生活，長到十幾公分患者也沒什麼感覺，但若是接近子宮內膜，可能造成出血過多，若壓迫到膀胱，則易有頻尿的困擾；陳穎中醫師說，過去處理子宮肌瘤最常見的方式就是開刀，不是每個子宮肌瘤的患者都適合開刀，對於還未生育的女性，手術過程可能傷及子宮腔及內膜，進而造成子宮腔內的沾粘，帶來不孕或懷孕時子宮破裂的風險，也有婦女體質比較特殊，例如46歲陳小姐，傷口容易造成反覆感染，可以說每開一次刀，就等於用生命冒一次險。

陳穎中醫師表示，海扶刀的原理是利用超音波的穿透特性，將高能量超音波聚焦在肌瘤生長處，通過焦點區超音波產生高溫，進而導致子宮肌瘤組織壞死；優點可消融子宮肌瘤組織又不會傷害到治療區外的其他組織，也不易出現沾黏問題，是非常精準且進步的；海扶刀的住院天數僅3天，術後恢復期也只需一周，對患者是方便且有效的治療方式。