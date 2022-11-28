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核一廠設低放射性廢棄物貯存庫 年底舉辦地方說明會

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
核一廠要再興建一座低放射性廢棄物貯存庫，12月29日辦理公開說明會。記者許正宏／攝影
核一廠要再興建一座低放射性廢棄物貯存庫，12月29日辦理公開說明會。記者許正宏／攝影

原能會今天表示，台電公司為因應核一廠除役產生的大量低放射性廢棄物貯存需求，依據核一廠除役計畫，規畫於核一廠內再興建一座現代化的低放射性廢棄物貯存庫，12月29日辦理公開說明會。

原能會要求，台電公司提出本案建造執照申請前，應先辦理公開說明會，提供在地民眾事前參與的機制，滿足公眾知的權利，以期順利推動設施的興建計畫。

原能會說，台電公司今天公告本案設置低放射性廢棄物貯存庫的資訊及安全分析說明資料，並規畫民國111年12月29日在新北市石門區石門實驗國民中學體育館辦理公開說明會，歡迎關心本案的民眾及團體參加，提供台電公司精進設施的建言。

原能會說，後續受理台電公司建造執照申請案後，將依放射性物料管理法嚴格進行審查並辦理聽證，確保設施符合相關安全規範，以保障民眾健康與安全。

台電 原能會 核一

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