電動高空作業車採收效率高五成 台南農改場辦觀摩會

果樹栽培工序繁多，從修枝、剪枝到採收都需耗費大量人力，但台灣農村勞動人口大量流失不足；台南區農業改良場研發電動履帶式高空作業車，估計可提高50%以上採收效率。農改場明天、12月7日及9日將分別在雲林斗六市、台南下營區及麻豆區果園舉辦三場次田間觀摩會，操作示範作業車如何作業。

台南農業改良場表示，新式高空作業車能大幅改善果樹作業的人力缺乏問題，提高產業價值，增加栽培面積。

台灣果樹種類繁多，栽培過程都需要修剪、嫁接、疏果、套袋及採收等作業，尤其灌木及喬木種類果樹需要攀爬，傳統農友徒手或梯子輔助爬到果樹高處工作，但這樣除爬高爬低耗費時間體力還容易摔落相當危險；而長時間太陽下作業很容易疲勞及體溫過高造成熱傷害或意外傷害。

農改場指出，部分果樹如柚子文旦，採收期與節慶有關，文旦產期約9到10月，為確保市場收益，文旦需中秋節前採收完畢，但每年產期與節日間隔時間不定，如今年產期與節日期間短，以傳統爬高人力收穫可能因採收較慢出貨不及。

農改場表示，他們研發的電動履帶式高空作業車以作業安全、節能、高效為目標，利用「雙1400W驅動控制履帶」，以電控馬達可漸進調變控制及獨立特性，提高移動靈活性及底盤穩定性，有效降低舉升作業台晃動感，操作簡單，容易控制無需切換排檔，舉升臂利用油壓缸控制作動，提供穩定舉升力量。

機台以電腦模擬計算及實機比對驗證，可在負載120公斤、舉生高度2.8公尺且傾斜角度20°以內保持安全，充飽電力不包含停歇時間可連續行走4小時以上。