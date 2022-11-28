明晚變天 鋒面通過+東北季風增強 周三四低溫下探16度
中央氣象局說，今明兩天白天環境為東南風，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫降雨。
明晚起鋒面通過及東北季風增強，氣象局說，周三、周四東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，北台灣高溫降到20度出頭，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一些，其他地方低溫也探20度以下。
降雨方面，氣象局說，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；其中周四中部山區也有零星降雨的機會。
周五至周日東北季風逐漸減弱，中部以北、東部及東北部氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
今天至周二西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。12月5日至7日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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