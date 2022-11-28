蛋荒將滿一年蛋價何時回穩？ 陳吉仲：盡一切方法穩價

蛋價居高不下，農曆新年即將到來，今年是否繼續延續缺蛋、高蛋價？立法院經濟委員會今天繼續審查農委會各項非營業基金，農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪表示，雞蛋供應充足，蛋價調降有些關鍵，產蛋率升、單位成本下降，透過產銷供需，才有機會回穩。

行政院主計總處日前公布我國10月CPI為2.72%，比9月2.76%下降，但雞蛋漲幅為39.99%，是46個月以來新高，日前立委也頻關心蛋價回不去了。

陳吉仲說，雞蛋供應充足，每天提供雞蛋的數量 ，從3月的10萬8000箱，現在已經到12萬箱、每箱200顆，共2400萬顆，供應量絕對充足；第二，飼料已經不會再持續上漲會有回穩；第3，雞蛋產蛋率會讓它大幅度提升；所謂產蛋率就是100隻雞、如果每天生產80個蛋，產蛋率就是八成，現在產蛋率從六成多提升到七成二。

陳吉仲表示，產蛋率提升、成本下降，會透過產銷共需，價格才有機會回穩；此外會窮盡一切所有的方法，包括營業稅延續到12月，會持續跟政院申請；今年也釋放舊米，現在種植的青割玉米跟硬質玉米也超過3萬公頃，明年會到5萬公頃，會盡一切手段穩定價格。