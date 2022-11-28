班班吃石斑暫緩仍等更大的魚？ 陳吉仲承諾一定會吃4次

校園班班吃石斑政策因調度不急，部分學校暫緩，究竟是否會繼續執行？立法院經濟委員會今天繼續審查農委會各項非營業基金，農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪時表示，今年石斑魚外銷暢旺，維持很好的價格，至於學校午餐，會供應四次，絕對會執行到位。

媒體問班班吃石斑政策是否暫緩？還是要繼續等更大的魚？陳吉仲說，今年中國大陸禁止我石斑魚出口大陸後，石斑魚的內外銷很順暢，本來預計外銷僅有300公噸，結果現在出口石斑魚外銷，超過1500多公噸，加上內銷，很多前端加工處理，因此在全聯、家樂福超市都可以買到處理好切片的石斑魚，讓產地價格維持很好的水準。

陳吉仲說，學校午餐會提供4次石斑魚，這絕對會執行到位，現在是調度問題，會全力做好這工作。