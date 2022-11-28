影／南高屏勝選功臣？ 陳吉仲：會竭盡全力為農民爭取福利

九合一選舉結束，執政黨大敗，傳統綠營票倉的嘉義、台南、高雄、屏東等縣市大多贏得很驚險，由於這些都是農業縣市，也有聲音說，農委會主委陳吉仲為南部農業縣市勝選功臣，因為包括瘋欉等各項補助給得好。陳吉仲今天說，沒做好的地方會深刻檢討，他在這位子的每一天，都會竭盡全力為農民爭取福利。

立法院經濟委員會今天繼續審查農委會各項非營業基金。針對南高屏勝選，陳吉仲說，沒有做好的部分，「我們深刻檢討」，對農業問題要一一解決，對農民收入增加大幅度提高，會做好每件事情。

至於選舉結果不如執政黨預期，外傳行政院長蘇貞昌打算內閣總辭，陳吉仲是否會同進退、辭農委會主委？陳吉仲說，感謝總統、院長對農委會政策預算支持，過去這幾年，他做到農民所得大幅度提高，農產品價格都穩定住，還有冷鏈自動化等福利措施，如果還有執行沒有到位、或需要檢討的都會檢討。

陳吉仲說，他個人的去留不重要，在這位子每一天都會竭盡全力為農民爭取福利，解決農業問題；現場媒體問，中興大學借調的時間是何時？他說，學校借調有一定時間，會依照借調規定辦理。

媒體也追問，是否後續由屏東縣長潘孟安接任農委會主委？陳吉仲轉身進入經濟委員會，並沒有回答。