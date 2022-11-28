謝國樑喊做公益送電動機車 王國材：交部沒補助計畫

基隆市長選舉當選人謝國樑昨承諾，做公益送電動機車的政見一定會實現，現階段會積極找預算並規畫可行方案。交通部長王國材今天表示，交通部有長期計畫鼓勵地方政府推動公共電動公車，希望2030年前把市區公車全面電動化，但不補助私人運具，因此對於機車部分，則沒有這個計畫。

謝國樑競選基隆市長時期推出當志工免費送電動機車政見，日前他以9萬6784票勝選，臉書基隆在地社團湧現「謝國樑要送狗狗肉（gogoro）了」言論。

謝國樑昨上午出發謝票前說，這個政見一定會實現，民國113年的預算一定可以編列進去，他也會打電話給交通部前部長葉匡時，請葉擔任電動機車採購顧問小組的召集人，幫他組一個人數剛好，能夠有效討論決策的團隊。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部單位預算。王國材會前受訪表示，交通部過去對於公共運輸補助，比如有購買公車或捷運補助，交通部有長期計畫鼓勵地方政府推動公共電動公車，希望2030年前把市區公車全面電動化，但不補助私人運具，因此對於機車部分，則沒有這個計畫。