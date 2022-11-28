影／民進黨北北基桃首長全滅 王國材允諾續推1200交通月票

民進黨北北基桃市長候選人先前共同宣布「1200首都通交通月票」政見，行政院、交通部也隨之附和將予以補助，未料選後全落馬。交通部長王國材今天說會持續推動，現在要各地方首長提案，就提案內容按照補助機制持續進行，但他仍未透露經費來源。

民進黨版「100首都通交通月票」，除了月票價格從現行雙北1280元降至1200元，使用範圍也新增基隆、桃園，運輸工具則納入台鐵、機捷、國道客運，預估每年要35億元預算。若擴及全國要乘以1.5倍經費，至少逾52億元，中央至少會補助26億元。

王國材當時表示，只要是定期月票，他都支持，會依行政院確定的方向處理，但因今年9月審預算沒這筆，已在和行政院主計總處討論，未來使用範圍不會只有北北基桃，全國都適用，目前北北基桃已提出1200月票政策，如果各地方政府可提出創意，中央也會補助一半。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部單位預算。王國材會前受訪表示，月票鼓勵民眾搭乘公共運輸，符合節能減碳以及降低車禍死亡的目標，交通部會持續推動，現在要各地方首長提案，就提案內容按照補助機制持續進行，但他仍未透露經費來源。

至於軌道建設，王國材表示，軌道建設是交通部重大政策，也已經有可行性評估等相關程序的規畫，軌道推動不會因縣市政府首長換人而改變。