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冷空氣要來了 彭啟明：東亞第一波寒潮爆發 明晚接近台灣

聯合報／ 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導
周二晚上北部、東半部顯著降溫，周三、周四兩天低溫下探16-17度，白天高溫不到20度。本報資料照片
周二晚上北部、東半部顯著降溫，周三、周四兩天低溫下探16-17度，白天高溫不到20度。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，東亞今年第一波強冷空氣，或稱寒潮爆發，預計周二晚間接近台灣，東亞各國都有顯著降溫，台灣在冷空氣影響的邊緣。

彭啟明說，今明兩天顯著偏東南風，會像是夏天一樣，中午高溫上看28-30度，西半部要稍微留意空氣品質容易變差。

接下來要留意北方冷空氣南下，彭啟明說，這是今年東亞第一波的寒潮爆發，整個東亞溫度會降下來，台灣在冷空氣南侵的邊緣，預計周二晚上接近，天氣逐步改變，北部、東半部顯著降溫，周三、周四兩天低溫下探16-17度，白天高溫不到20度，顯著轉濕冷天氣，落差相當大，務必要準備冬衣換季。中南部也略降溫兩三度，要稍微留意溫差變化。

今天持續受高壓迴流影響，東南至偏南風的環境，各地是晴到多雲的好天氣，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，白天高溫普遍會到28度以上；明天各地天氣仍是晴到多雲的穩定天氣，明天各地清晨低溫19-21度，白天高溫27-30度間，仍是有日夜溫差大的狀況。

不過，方俊元說，明天到了夜間東北季風將逐漸增強，在迎風面的北部及東部轉多雲到陰有短暫雨的天氣，其他地區則是維持晴到多雲。

方俊元說，周三到周五東北季風增強影響下，迎風面的北部及東部地區多雲到陰，有局部短暫雨的天氣，中南部地區則是多雲到晴，山區偶有零星短暫雨的機會。

氣溫方面，中部以北及東部地區氣溫下降較明顯，白天高溫17-20度間，夜間清晨有局部較低溫16-17度；中南部地區高溫則是24-28度間，夜間清晨有18-20度低溫，方俊元說，北部留意較濕涼的天氣，中南部日夜溫差大。

方俊元說，周六東北季風減弱，各地天氣有稍微轉好的空檔，普遍是多雲到晴的天氣，但周日下一波東北季風將再次增強，迎風面地區又將轉成有短暫雨的天氣，其他地區則是維持晴到多雲。

他表示，近期東北季風增強的周期有越來越短的趨勢出現，有冬天即將到來的跡象，各地民眾出門前多留意一下天氣資訊，並且適時改變衣物穿搭，注意身體健康。

彭啟明 高溫

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