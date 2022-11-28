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氣溫驟跌逾10度！明午夜入冬首波冷空氣襲台 吳德榮：冷到周四

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明午夜入冬首波冷空氣襲台 吳德榮：氣溫驟跌逾10度 冷到周四

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
明天午夜前後、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖。本報資料照片
明天午夜前後、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地晴朗穩定，氣溫續升，白天微熱，各地區高溫升至31度以上，早晚涼；西半部及金馬易有霧。今天北部19至31度，中部19至33度，南部20至33度，東部19至32度。

他說，明天午夜前後、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，周三晚、周四晨氣溫降至最低，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比大陸冷氣團定義高3度。但為入冬第1波，北台灣氣溫又有驟降的過程，明天白天至周三白天下降超過10度，感受上比較冷；北台灣的自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。

吳德榮說，周五北部、東半部仍有局部雨，冷空氣減弱，氣溫略升，北台仍偏冷。周六、下周日天氣好轉，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮 保暖 冷氣團

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