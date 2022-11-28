郝明義掀表演場館無障礙爭議 身障者反不能網路購票？

大塊文化董事長郝明義日前赴國家音樂廳輪椅卡關求助遭拒，不僅引發社會關注輪椅席，立委也對表演場館無障礙設計展開體檢。兩廳院上周召開專家會議，會中聚焦網路售票系統對輪椅席的限制，建議政府透過補助或修法，讓所有售票系統全面取消對輪椅席的網路購票限制，讓行動不便者可透過網路訂票。

郝明義日前赴兩廳院聽音樂會，因網路訂不到輪椅席改訂第一排。到場時工作人員請他換到輪椅席、但他選擇第一排。離開時推輪椅上坡的友人感到吃力，郝明義請服務人員幫忙三度遭拒，他為此在臉書發文引爆熱議。兩廳院除在第一時間道歉，上周五召開專家會議檢討相關規定。

此事引起立委批評兩廳院輪椅席數不合法規。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院輪椅席數合乎法規，此次風波也跟席數不足無關。郝明義上網定輪椅席時，並非已遭訂滿，而是該場節目的輪椅席位只能透過電話訂購。劉怡汝表示，兩廳院主辦的節目輪椅席統統開放網路訂票，但許多民間主辦的節目規定輪椅席須透過電話或傳真訂購。

郝明義事後實測多家售票系統，發現許多節目的輪椅席要不是遭隱蔽、便是需透過電話或傳真訂購，感慨「行動方便的人可以上網秒殺購票、行動不便的人反而要到超商傳真購票」。據了解，這是民間單位藉此「技術性」不賣依法須訂優惠價的輪椅席，寧可把輪椅席位拿來贈送貴賓。郝明義認為，若服務的軟體設下重重關卡，那光有硬體的無障礙空間也難見功效。

而郝明義在被告知現場有輪椅席的情況下，仍選擇坐普通席，引發網路兩派意見爭論。劉怡汝表示，輪椅觀眾至普通席就坐，除了安全疑慮，還可能違反消防法規；而兩廳院規定服務人員不協助推輪椅，除了怕不明狀況下傷害身障者、也有勞權問題。上周的會議中，有專家建議在票券中寫明「輪椅族請坐輪椅席」、或提供器材與設備協助不同程度的身障者。

郝明義則主張輪椅觀眾仍有選擇普通席的權利，但可填聲明自負移動與安全責任，若發生意外，法律責任與救援費由當事人承擔。但如果館方有明確不許的理由，如佔通道或可能危害他人安全，仍可不准。

不只室內，室外空間與文化活動也應有無障礙設計。文化部近日預告「文化部主管活動場所無障礙設施設備設計標準草案」，明文規定表演場館、博物館等文化場所戶外與戶外活動的無障礙設計標準。文化部表示，除了因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素等特殊情形，將興建或已興建的文化設施皆需符合此一標準，不符規定者，主管機構應要求有權人或管理機關負責人改善。

依據「身心障礙者權利保障法」規定，公共建築物及活動場所，應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之設施。但法條中的活動場所未明確定義、亦欠缺查核機制，多年來地方政府各行其事，出現許多不符規定的設計。文化部表示，衛福部二月函請相關部會回復如何確保落實。文化部據此研擬草案公告，蒐集各界意見。

建築物內部的無障礙設計內政部已有規範，文化部此次主要規範內政部未規範部分，如文化場所的室外空間與戶外活動的無障礙設計。

藝文園區經常舉辦各種大型活動，其使用人數超出原設計容量，對行動不便者及身心障礙者容易造成困擾。草案便規定舉辦活動時，為此增設的臨時性服務台、廁所等，必須考量行動不便者及身心障礙者的通行與使用需求。

大塊文化董事長郝明義建議，設計坡度時，應考慮坐輪椅的人自己也可以推上去的坡度。畢竟「無障礙」的本意是即使沒有旁人協助，行動不便的人也得以行動。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，無障礙設計法規幾乎三年改一次，但光是增加輪椅席數，便得閉館整修整體調整空間與動線，而閉館時間太長、對台灣表演團體的傷害也必須納入考量。她表示，兩廳院會持續往符合法規「優化」，但若硬體短期改善有困難，可轉向設計彈性配套措施，或是改用軟體配套。