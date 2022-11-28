表藝網路禁訂輪椅席 兩廳院盼修法

不少表演活動未提供網路購買輪椅席，只能透過電話或傳真訂票，大塊文化董事長郝明義日前因而只能透過網路訂票買到普通席，但赴國家音樂廳看表演時卻因輪椅卡關求助遭拒，引發關注，立委也對表演場館無障礙展開體檢。兩廳院上周召開專家會議，建議政府透過補助或修法，讓所有售票系統取消輪椅席的網路購票限制。

此外，不只室內，文化部近日預告「文化部主管活動場所無障礙設施設備設計標準草案」，明文規定表演場館、博物館等文化場所戶外與戶外活動的無障礙設計標準。像時下藝文園區常辦大型活動，人數過多時易對身障者造成困擾，草案規定為此增設的臨時性服務台、廁所等，須考量行動不便者及身障者的通行與使用需求。

郝明義日前因網路訂不到兩廳院聽某音樂會輪椅席，改訂普通席第一排，到場時工作人員請他換到輪椅席，但從第一排推輪椅上坡的友人很吃力，郝明義請服務人員幫忙，卻三度遭拒。兩廳院除第一時間道歉，上周五召開專家會議檢討相關規定。

兩廳院藝術總監劉怡汝說，兩廳院輪椅席數合乎法規，郝明義上網訂輪椅席時也非遭訂滿，而是該節目輪椅席只能透過電話訂購。

郝明義事後實測多家售票系統，發現許多節目的輪椅席要不是遭隱蔽、便是需以電話或傳真訂票，感慨「行動方便的人可上網秒殺購票、行動不便的人反而要到超商傳真購票」。據了解，這是民間單位藉此「技術性」不賣輪椅席，可把輪椅席拿來贈送貴賓。

至於輪椅族能不能坐普通席？也引發爭論。劉怡汝說，除了安全疑慮，還可能違反消防法規；而兩廳院規定服務人員不協助推輪椅，除了怕不慎傷害身障者、也有勞權問題。上周會議有專家建議在票券中寫明「輪椅族請坐輪椅席」、或提供器材協助不同程度的身障者。

郝明義則主張輪椅觀眾仍有選擇普通席的權利，但可填聲明自負移動與安全，若發生意外，法律責任與救援費由當事人承擔。但如果館方有明確理由，如占通道或可能危害他人安全，仍可不准。