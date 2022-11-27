一張圖看天氣！鋒面東北季風夾擊「這日」起變天 低溫只剩16度

中央氣象局預報，周一至周二白天天氣穩定，周二晚上鋒面報到，伴隨東北季風增強，北部、東半部天氣將轉濕，各地也逐漸變涼，整體而言本周天氣在周二白天之前溫暖穩定，之後水氣就會增多，氣溫下降。

氣象局表示，周一至周二白天晴晴朗穩定，注意日夜溫差，周二晚上鋒面通過，周三至周四東北季風影響，迎風面水氣多，降雨以北部、東半部為主，有短暫雨。

氣象局表示，中南部仍以多雲到晴天氣為主，山區有零星降雨機會；若水氣較多，中部平地亦有降雨機率。

周五起至周日東北季風將逐漸減弱，但迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴的天氣。

氣象局提醒，周一、周二西半部及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，尤其早晚機率較高，行車交通請多加留意。周二晚起至周四，氣溫以台中以北、東北部、東部高溫降幅最為顯著，其他地區早晚也較涼。