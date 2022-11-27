過動症病童因疫情惡化 管控3C為要

疫情把罹患ADHD的病童關在家，提高情緒障礙風險！專注力研究學會理事長臧汝芬27日於演講表示，新冠疫情期間，ADHD病童出現飲食障礙或自殘的機率更高，應透過「藥物合併認知行為療法」進行治療。兒童心智科醫師成毓賢指出，過度使用3C產品也是兒少情緒惡化的因素之一，父母與兒童討論3C使用的規則。

過動症易網路成癮

臧汝芬表示，新冠疫情期間，兒童青少年的拒學症、飲食障礙、自殘與暴力傾向的個案增加不少，而且這些青少年大多都有過度使用3C產品的狀況，尤其患有「注意力不足過動症」（ADHD）的兒少，更容易出現網路成癮和情緒失調的機率更高。

她舉例說，曾有同學嘲笑一名個案的過動症，又加上學校的課業壓力，讓該個案開始討厭上學，成績一落千丈，更陷入網路成癮的深淵，後續該個案更出現日益暴躁、疏離人群，無法控制脾氣等狀況。臧汝芬說，如果沒有早期發現病症的話，治療所需的時間與複雜度只會與時俱增。

臧汝芬提醒，要持續關注兒少是否出現交友困難、情緒不穩定、容易叛逆頂嘴等狀況，並即時尋求醫師的協助。她指出，沒有經過治療的ADHD與網路成癮症，需要回到「藥物治療」合併「認知行為療法」，才能發揮最大的療效，盼協助這些兒少儘早接受醫療協助，更進一步減少青少年自殺的人數。

明訂3C使用規則

高雄仁愛之家附設慈惠醫院兒童心智科主任成毓賢指出，在新冠防疫政策下，保持社交距離、多採線上教學都使得ADHD學童減少社交互動，導致過動症族群的症狀變得更加嚴重，心理健康也出現惡化，同時親子關係之間也變得更加緊張。

他指出，其中重要的因素就是「兒少過度使用3C產品」。根據調查指出，疫情管控期間，兒少使用3C產品的時間增加了46%，而且在疫情過後，使用時間也沒降回疫情前的水平。成毓賢指出，每5個兒少就有1個曾遭到網路霸凌，更有62.5%的兒少出現「網路社交焦慮」的狀況，造成孩童沉重的情緒壓力。

對此，成毓賢呼籲，父母應儘量避免兒童於學齡前使用3C產品，並監控孩子網路使用的狀況。他指出，父母也應以身作則，自我管控使用3C產品的時間，並以討論的方式，與小朋友一同決定使用網路的時間。

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