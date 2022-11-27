抗癌鬥士成健美冠軍 薛瑞元：心理支持對癌友至關重要

台灣癌症基金會今舉辦「25週年感恩茶會暨十大抗癌鬥士頒獎典禮」，台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，基金會努力耕耘25年，努力翻轉大眾對癌症的刻板印象，讓癌症從生命的「句點」，翻轉為「逗點」。衛福部長薛瑞元也說，近年癌症預防有成，5年存活率上升，但癌友們抗癌路上，心理支持至關重要，仍需要各界關注。

薛瑞元今出席「台灣癌症基金會25週年感恩茶會暨十大抗癌鬥士頒獎典禮」時表示，國人十大死因中，癌症一直是第一名，近年來對於癌症的預防，包括四癌篩檢以及今年開辦的肺癌篩檢等努力，台灣癌症5年存活率從不到五成，到現在六成一，標準化死亡率也開始下降，都是醫學界以及科學界努力的成果。

薛瑞元也說，政府一直希望罹癌的國人能夠早期發現、早期治療，減少損害，但對於安寧醫療，安寧醫療團隊都很努力讓癌症末期病患，過上有尊嚴的最後一哩路；真正癌友們面臨到的，是被診斷癌症後的恐慌、焦慮、憂鬱，以及身邊朋友、家人們是否能夠給予支持，因此也仰賴癌症基金會、病友團體等，提供陪伴服務，讓癌友們在抗癌路上能夠堅持下去，度過艱難的時刻。

民進黨立委吳玉琴也說，一般病患取得新藥時間大約390多天，但癌症新藥平均要到700多天，立法院成立了「提升台灣癌症新藥可近性委員會」，希望結合跨黨派立委一同努力，修訂癌症防治法，成立癌症新藥基金，透過預算的編列直接支應，讓癌友能夠更即時取得新藥，提升可近性。

34歲的癌友黃昱清於108年罹患淋巴癌，至今3年多。他說，化療期間比起藥物的副作用，心理的負面想法帶來更大的壓力，無時無刻的在與它對抗，拉扯。剛診斷出癌症時，女友正好懷孕，但她仍決心要陪伴抗癌，並提出登記結婚的要求，這給了黃昱清堅持下去的動力，為了小孩與老婆，他抗癌同時，也鍛鍊體能，把病房當健身房在運動，如今對抗癌症有成，更參加了健美比賽獲拔得頭籌。

罹患淋巴癌的43歲癌友張維宏，他的祖父母都因為癌症離世，當自己也罹患癌症時，開始接觸到張老師、癌症中心志工，開啟了新的道路，促使他成為一名諮商心理師，也因著自身罹癌的經驗，希望社會可以更開放的討論死亡這件事。

賴基銘表示，國人從25年前迷思「癌症是絕症」、「癌症宿命論」，到如今知道「癌症可預防」，醫療進步以及優質的照護系統，讓癌症慢慢成為慢性病，死亡率也在這25年來少降低兩成，五年存活率也超過六成。