近百青年上凱道為氣候發聲 籲當選人兌現綠色政見

18歲公民權修憲案昨未通過，高中生組成的倡議團體「台灣青年為氣候」今天號召近百名青年上凱道，共同為氣候發聲，並呼籲選前提出「綠色政見」的當選人，選後應該兌現承諾。

青年氣候遊行由高中生集結主辦，政大永續社等大學社團及民間環團也響應參與，最遠有從高雄自行搭高鐵北上的高中生，近百人今天繞行凱道呼喊口號，要求社會立即展開氣候行動。

目前就讀高一的遊行總召許文熙表示，氣候變遷是年輕世代要面臨的問題，且有嚴重急迫性，需要立即發聲，台灣相較其他國家更缺乏青年氣候活動，周遭對氣候議題有興趣的同學也不多，因此才舉辦遊行，希望吸引更多人關注；昨天18歲公民權未通過相當可惜，但仍希望選前曾提出綠色政見的縣市首長、議員候選人，選後要兌現承諾。

高一生陳威宇表示，全球暖化已不是遙遠的詞彙，而是「日常」，這代青年體驗過兒時穿三層衣服的冬天和如今悶熱的冬天，是這場危機最後的防線，若不負起責任且繼續揮霍環境，將成為知情卻不行動的那一代，成為歷史中被譴責的對象。

「台灣青年為氣候」表示，氣候遊行是瑞典少女Greta Thunberg在2018年發起，由學生舉辦的社會運動，邀請全球的青年為地球發聲，要求政府做出實際的行動以保護環境，至今全球每年有超過200個城市上街抗議，希望台灣也能與世界一起加入保護環境的行列。