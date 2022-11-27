「抗老明星」B3成分導致小鼠乳癌轉移？ 國內學者建議這樣吃

抗老是現代人追求的目標，參與長壽蛋白質活化的NAD+（煙醯胺腺嘌呤二核苷酸）是一種維生素B3的衍生物，因被認為有抗老功能而大受歡迎，連帶含有NR（煙酰胺核糖）、NMN（煙醯胺單核苷酸）等NAD+前驅物的保健食品也跟著熱賣。不過在科學上，NAD+的各種前驅物都跟NAD+一樣好嗎？這就需要一一透過嚴謹的研究去證實。

美國密蘇里大學最近發表的動物實驗發現，服用NR的小鼠，三陰性乳癌細胞轉移到腦的比例較高，引起國內外媒體報導表達憂心，不過，國內學者檢視研究後認為這篇研究限制很多，還有更多人體研究正在進行，如果癌症病人可先不吃，觀望一陣子，等待人體研究發表，至於一般健康人，每天最高1公克，有人體實證數據顯示是安全的。

中山醫學大學生物醫學科學學系教授張文瑋表示，維生素B3原是指菸鹼酸（niacin，或稱nicotinic acid），菸鹼酸能透過一些酵素反應轉變成NAD+， 而NR也能透過不同的酵素反應轉化成NAD+，因此NR也被視為是一種維生素B3。

張文瑋表示，目前對於NR的功效，分為胰島素敏感性、肝臟健康、心血管健康、長壽、改善神經退化疾病、對抗感染等，多半在動物實驗模型看到效果很好，但在人體研究的結果就沒那麼好。不過，有研究發現老年人每天服用1公克NR持續21天，肌肉組織中能測到NR有被利用，而且血中發炎因子降低。研究看到好處。

張文瑋指出，因老化通常伴隨組織發炎的惡性循環，當研究發現NR可降低血中發炎因子，NR就被認為有抗老的潛力。一項雙盲隨機分配試驗發NR現最高服用到每天1公克，副作用仍輕微，因此NR也被認為是安全的，許多保健食品就誕生了。

中山醫學大學營養學系副教授楊乃成表示，長壽蛋白質Sirtuin需要NAD+當他的輔受體，而NAD+是維生素B3代謝過程中的一項產物，因此維生素B3就被設定有抗老功能，人們運用一連串有機反應，做出各式各樣的維生素B3衍生物，NR就是其中之一，但目前NMN的研究比較多，NR證據還不充分，還不知道剛好有效的理想劑量是多少，許多動物、人體試驗都還在進行中，研究主題包括抗老、神經保護、減肥等。

楊乃成指出，密蘇里大學這次的研究是屬於「高劑量動物研究」，若換算成體重70公斤成年人要吃到3300毫克(3.3公克)，目前市售維生素B3單顆頂多1000毫克。這次動物實驗顯示高劑量NR有可能使癌細胞轉移，建議消費者不要貿然自行加量。

張文瑋表示，要以此研究就推論NR不能吃會有點言之過早，因為此研究發表於化學領域期刊，著重於可量化的新型顯影劑技術，因此在動物實驗模型的設計，並沒有達到很嚴謹，至少有三個問題。

首先，此研究的小鼠並非自發產生三陰性乳癌、自發轉移到腦，而是研究者直接把三陰性乳癌細胞注射到心臟，讓它很容易會轉移出去，這與人類的罹癌和轉移過程差異很大。第二，研究者僅以腦部螢光反應有無，去代表轉移的有無，但並未以「病理切片」這個黃金標準去確認腦部真的有癌細胞。第三，研究者並未以統計方法分析服用NR、未服用NR兩組小鼠之腦轉移的比例，僅比較絕對數值，就說有服用NR組較高，但張文瑋自行加跑卡方檢定之後發現，兩組差異未達到統計顯著。

張文瑋指出，過去有動物實驗模型更為嚴謹的研究，與目前研究呈現相反的結果。2014年發表於「Cancer Cell」的西班牙、英國合作研究顯示，肝細胞癌的小鼠使用NR飲食，降低了氧化壓力造成的DNA損傷，反而減少肝細胞癌化。

綜合以上，張文瑋建議，社會大眾要認知到，保健食品是沒有療效、不能治療疾病的，癌症患者應跟醫師討論、共同評估，看自己是否真的有必要服用，如果對相關研究有顧慮就不要吃。一般健康人雖然不需要太過擔心，但仍要按照注意NR的建議劑量，不要超過每天1公克。