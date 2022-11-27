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冷空氣將襲台！北部低溫下探16度、中南部也降溫

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
周二晚上東北季風南下，各地明顯變涼，最冷時間點在周四，北部低溫僅16度，中南部也只有18度。本報資料照片
周二晚上東北季風南下，各地明顯變涼，最冷時間點在周四，北部低溫僅16度，中南部也只有18度。本報資料照片

中央氣象局表示，周一到周二白天各地為多雲到晴，但周二晚上東北季風南下，各地明顯變涼，最冷時間點在周四，北部低溫僅16度，中南部也只有18度，迎風面北部、東半部將轉為有雨天氣。

氣象局預報員曾昭誠表示，今天東北季風減弱，北部、東北部地區氣溫回升，只有基隆北海岸、東半部地區有局部短暫降雨，西半部地區為多雲到晴的天氣，雖然雲量有點多，但下雨機會減緩，僅山區有零星雨勢。

曾昭誠表示，周一至周二白天這段時間，水氣進一步減少，天氣更好，各地大致為多雲到晴，花東地區、恆春半島有零星降雨。

下一波明顯天氣變化在周二晚上，曾昭誠表示，將有鋒面通過，隨後伴隨東北季風增強，並且持續影響到周五，中部以北、東半部、宜蘭地區氣溫明顯下降，其他地區早晚也會有轉涼的感覺，迎風面北部、東半部地區降雨機率增加，其他地區仍為多雲到晴。

至於氣溫變化，曾昭誠表示，北部降溫最明顯，周二晚上到周三清晨就開始變涼，周三氣溫整天一路往下滑，晚上比清晨還冷，最低溫落在周四清晨前後，北部低溫剩下16、17度，最高溫只有20度，整天都偏涼。

曾昭誠表示，中南部也會在周三開始變涼，高溫大約下降2到3度，周四低溫剩下18至20度，白天最高溫也只有25度。

至於這波是否為入冬最強冷空氣？曾昭誠表示，還要再觀察，周五、周六東北季風就會減弱，各地氣溫將稍微回升，但迎風面北部、東半部仍有雨勢，其他地區為多雲到晴天氣。

低溫 東北季風 天氣動態

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