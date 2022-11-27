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堅果立方衛星清晨發射升空 12月由太空站入軌守護飛安

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國家科學及技術委員會執行立方衛星計畫，今天在台灣時間清晨3時20分，將第三顆立方衛星「堅果立方衛星」發射到國際太空站，預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌。圖／太空中心提供
國家科學及技術委員會執行立方衛星計畫，今天在台灣時間清晨3時20分，將第三顆立方衛星「堅果立方衛星」發射到國際太空站，預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌。圖／太空中心提供

國家科學及技術委員會執行立方衛星計畫，今天在台灣時間清晨3時20分，將第三顆立方衛星「堅果立方衛星」發射到國際太空站，預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌，未來將於軌道高度420公里的地球圓形軌道服役。該顆衛星酬載廣播式自動回報監視（ADS-B）接收器，可接收衛星下方飛機發出的ADS-B訊息，追蹤全球的飛機飛行軌跡，有助飛行安全。

國家實驗研究院國家太空中心遴選三組立方衛星研發團隊，打造玉山、飛鼠、堅果三枚立方衛星。玉山與飛鼠已於2021年1月24日發射升空，堅果立方衛星（NUTSAT）於台灣時間今天清晨3時20分（美東時間26日下午2時20分），在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，搭乘美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭發射到國際太空站，預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌，未來將於軌道高度420公里的地球圓形軌道服役。

堅果立方衛星由國立虎尾科技大學飛機工程系研製，為2U衛星，重2.1公斤，體積10 x 10 x 23公分，由於立方衛星體積小、重量輕、發展時程短，所需發展及發射經費皆遠低於大型衛星，是許多產學研單位進入衛星開發領域的入門款。

而在堅果衛星上，搭載虎尾科大自製的廣播式自動回報監視（ADS-B）接收器，可接收飛機的無線電訊號，進行航運管理、飛安救援及無人機管理。

太空中心表示，廣播式自動回報監視技術目前已應用在商用衛星，若台灣能掌握此酬載的研發設計關鍵技術，未來可進一步應用於台灣自主研製的任務型小衛星，相關資料取得也將不再受制於他人。

「堅果立方衛星」預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌，未來將於軌道高度420公里的地球圓形軌道服役，圖為飛行模擬圖。圖／太空中心提供
「堅果立方衛星」預計12月由國際太空站的機械手臂釋放入軌，未來將於軌道高度420公里的地球圓形軌道服役，圖為飛行模擬圖。圖／太空中心提供

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