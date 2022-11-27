把握好天氣 周二入夜後北部東部漸變天 低溫下探16度

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，華南雲系北抬遠離，顯著雲系都往浙江發展了，不過由於南海仍有一波雲系逐漸通過中，目前除了迎風面的東部雲量較多為陰沉天氣外，西部仍有局部多雲時陰的情況，但還是有陽光露臉。

今天東北季風開始減弱轉為偏東到東南風環境，林孝儒說，白天期間仍有些南海上來的雲系通過，預期迎風面的東部雲量依舊偏多並有些短暫陣雨機會，西半部天氣相對較穩定，不過局部雲系通過時，仍有些機會轉多雲時陰或有零星降雨，但降雨影響都不大，期間仍會有陽光露臉。

氣溫的部分，都較昨天有些回升，甚至中南部白天有些偏熱感，預估北、東部約21至28度，中南部22至32度。

林孝儒說，明天、周二天氣更是穩定，台灣受到高壓迴流偏南風影響且環境轉乾，各地將可以是晴時多雲的好天氣，白天高溫普遍都可以在28度以上，感受都偏溫暖，不過早晚受輻射冷卻影響，預估夜低溫21-24度，提醒大家日夜溫差有較大的差異，請留意衣物的調整。

林孝儒說，下一波顯著的天氣變化將在周二夜間，伴隨一道鋒面掠過後，周三起東北季風增強南下，北部及東半部將逐漸轉陰陣雨的天氣，而背風面的中南部大致上不會有什麼降雨影響，以晴時多雲的天氣為主，氣溫降幅亦較小，預估氣溫約18-29度。

他說，而北、東部就降溫有感了，預估周三起至五受北方冷空氣影響的幅度最顯著，氣溫將有機會下探至16-23度，下個周末冷空氣才會逐漸減弱而氣溫緩升的趨勢，不過配合著降雨影響，提醒北、東部民眾，周三起持續到下個周末天氣可能都不是到太理想，多為濕涼偏冷的天氣型態。