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高溫上看32度、部分地區短暫雨 吳德榮：周二半夜東北季風挾冷空氣南下

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高溫上看32度 吳德榮：周二半夜東北季風挾冷空氣南下

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷。本報資料照片
周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面雲帶邊緣掠過，北部零星短暫雨後多雲，中南部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫略回升，各地白天舒適微熱、早晚涼；北部19至28度，中部19至31度，南部20至32度，東部19至30度。

吳德榮說，明天、周二各地晴時多雲，氣溫續升，白天微熱，各地區高溫升至30度以上，早晚涼；西半部及金馬易有霧。

他表示，周二半夜東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷。周五、周六北部、東半部仍有局部雨，冷空氣稍減弱，氣溫逐日緩升，北台灣仍偏冷。

吳德榮說，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，周三晚、周四晨氣溫降至最低；但冷空氣不夠強，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比大陸冷氣團的定義還高3度。但因為是入冬第1波、北台灣又有氣溫驟降的過程，周二白天至周三白天下降超過10度，感受上比較冷；而且北台灣的自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。

今天鋒面雲帶邊緣掠過，北部零星短暫雨後多雲，中南部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。記者侯永全／攝影
今天鋒面雲帶邊緣掠過，北部零星短暫雨後多雲，中南部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。記者侯永全／攝影

吳德榮 冷氣團

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