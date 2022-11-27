高溫上看32度 吳德榮：周二半夜東北季風挾冷空氣南下

澎湖海域迎來離岸風電開發案，讓長眠海底的古沉船再受外界矚目。過去不少人私自潛到海底「尋寶」，一旦發現古物，可能就是價值連城。文化部文化資產局表示，古沉船確實蒙著一層神祕面紗，外界把古沉船落點交織成一幅海底「藏寶圖」，目前驗證台灣附近海域有沉船等水下目標物者逾百筆，主要落在4個海域，但官方不會公布經緯度，以免這些水下文資被盜。

2022-11-27 07:00