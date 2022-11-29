想要維持美麗秀髮？這些傷髮質壞習慣要注意！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「傷髮質行為」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的6大傷髮質行為。

有人說頭髮是人的第二張臉，秀麗的髮型可以讓人的第一印象加分，因此維持造型與髮質是許多人關注的焦點。到髮廊美髮或是在日常的整理上，有許多地方需注意，避免使髮質受到傷害、影響頭髮健康。究竟有哪些行為會傷害髮質呢？快來看看網友們怎麼說！

「燙、染」容易傷髮質 網友建議日常「洗頭、吹髮」溫度要小心！

▲ TOP6 傷髮質行為 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「傷髮質行為」的討論，最受熱議是「燙髮」。頭髮並不能承受太高的溫度，但燙髮在塑形時需要用到的溫度常接近、或是超過100度。有網友在社群討論區中請益「燙髮與染髮哪種比較傷髮質」，便有網友表示「染髮是反覆，燙髮是多了溫度」、「我也覺得是燙髮，因為溫度」，可見燙髮所使用的高溫對於髮質十分不友善。另外藥水的使用也會傷害髮質，網友表示「燙髮是一定會傷到髮質的，因為燙髮藥水是鹼性的」、「頭髮一直燙就是鹼性傷害不停」。

而「漂髮」也是網友熱議的傷髮質行為之一，如有人分享自身經驗提到「之前漂了三次，頭皮超痛，頭髮變得跟乾稻草一樣」、「我只漂了一次、補色兩次，頭髮也是斷光光」，表示漂髮易使髮質脆弱，甚至可能造成斷髮危機，也有網友說道漂髮是一條不歸路，如「漂完髮質超差，就是染深加慢慢剪掉了」。

在日常造型上「使用造型夾」也是髮質保養的大敵，為了造型美觀，許多人會使用電捲棒、離子夾等造型夾，但這些工具使用時所產生的高溫易對髮質造成損害，如網友在討論燙髮還是電捲棒整理比較傷髮質時，不少網友便回應表示「每天捲特別傷」、「頭髮只能承受120度的溫度，超過都是熱傷害」。若是想減少使用電捲棒帶來的損傷，網友們則建議「捲之前用個抗熱產品」、「捲完後擦一點髮油」提醒使用電棒前應注意加熱前後的保養。

想在維持漂亮髮型的同時，維護頭髮品質並不是難事，看完以上最受網友熱議的六大傷髮質行為，只要以後去美容院打理頭髮，以及在日常護理時多注意，就可以兼顧造型與髮質！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》