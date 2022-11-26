健保大數據6／肺功能檢測特色院所

醫學中心No.1：林口長庚醫院

醫師判定有疑慮 當天即安排肺功能檢查

根據健保資料庫統計，110年各級醫院申報肺功能檢測的人數，醫學中心總申報人數為14萬7,803人，林口長庚申報人數位居全台第一，為2萬1,967人。

林口長庚胸腔內科系呼吸道疾病科助理教授級主治醫師張博瑞表示，肺功能檢查是氣喘、肺阻塞患者的重要檢查。林口長庚胸腔科門診每個月患者超過一萬人，其中氣喘患者居多，即使疫情期間整體就醫人數減少，每月仍有600到700名氣喘患者求診。

肺功能檢查在胸腔科是僅次於胸腔X光檢查的項目。除了氣喘、肺阻塞患者外，主訴呼吸困難、慢性咳嗽者也會透過肺功能檢查協助診斷，其餘如執行心臟或肺臟手術，或手術需要全麻插管，事前都會進行肺功能檢查，確保手術後肺功能不受影響。

肺功能檢查患者口含一根管子用力吹氣，約6秒鐘，技師會協助確認吹氣動作是否到位，決定檢查是否成功，有些患者僅需檢查一次即可判別，如果懷疑是氣喘或肺阻塞患者，需使用反向支氣管擴張劑15分鐘再吹一次，檢查時間會超過20分鐘。

在林口長庚，只要當下醫師判定有疑慮，立即安排肺功能檢查，不須另約時間。林口長庚也是全台首家推動肺部復健醫院，診斷後立即協助衛教，與治療並行。

區域醫院No.1：雙和醫院

推動區域檢測計畫 主動出擊找出慢性肺病

據健保署統計，110年雙和醫院肺功能檢測人數7,211人，是區域醫院第一。雙和醫院胸腔內科主治醫師陳冠元表示，院內主攻肺阻塞、氣喘等，也獨家推動區域檢測計畫，助民眾早期發現肺阻塞、早期治療。

一般來說，出現兩大狀況會建議民眾做肺功能檢查，一是有慢性咳嗽三周以上；另外則是運動會喘，可能有間質性肺病。陳冠元說，肺功能檢測相當重要，能協助早期診斷疾病、早期治療，監測及追蹤病程與治療情況。有相關危險因子的民眾，如處於空氣汙染環境或有抽菸習慣，盡量定期篩檢。

陳冠元表示，雙和醫院針對肺阻塞、過敏性氣喘等疾病有不同照護模式，區域照護計畫全面協助民眾做檢查及照護，避免肺功能急劇下降。他舉例，考量土城因工業區因素，區域內民眾恐有危險因子，因此在當地實施照護計畫，只要區內民眾或有抽菸習慣者，都能免費做肺功能等相關檢查。

統計2020年至今，當地有356位民眾接受檢測，其中有8%民眾符合肺阻塞情形，顯示確實有篩檢必要。這樣的推廣檢測是雙和醫院獨有，醫院盼在慢性肺病風險上主動出擊，以早期發現及治療。

地區醫院No.1：輔大醫院

呼吸重症團隊協助 肺功能檢測排程迅速

氣喘、肺阻塞等患者如至某些醫學中心就診，光是肺功能檢測可能得排上一兩個星期，但在輔大醫院卻只需一兩天。因為該院「呼吸重症團隊」陣容堅強，包括醫師、呼吸治療師、技術員、個管師等成員近40人，連周六也提供醫療服務，110年協助6,661名患者進行肺功能檢測，人數位居地區醫院之冠。

輔大醫院重症醫學科（內科）主任劉偉倫表示，肺功能檢測耗時、費力，且健保給付點值偏低，如從醫院營運角度來看，可說是吃力不討好。但對於氣喘、肺阻塞、肺纖維化等患者來說，肺功能檢測有必要，除了藉此確診，還可用來評估藥物反應。以肺纖維化為例，醫師需依據肺功能檢測報告，申請特殊用藥。

為何輔大醫院特別重視胸腔重症醫療？劉偉倫表示，輔大醫院位於新莊，鄰近泰山、五股，小型工廠林立，加上汽機車廢氣汙染，呼吸道疾病患者明顯較多。為此院方成立「呼吸重症團隊」，設立胸腔檢查室，造福居民。

透過肺功能檢測及胸部X光檢驗，始可正確用藥，追蹤治療成效。劉偉倫指出，呼吸重症團隊持續推動「肺復原」運動，也就是肺功能復健，藉由訓練，讓病友早日恢復呼吸功能，重返職場，擁有更好的生活品質。

基層診所No.1：台中梧棲啟恩診所

夜咳氣喘以為心臟病 肺功能檢查助對症下藥

健保署資料統計，台中梧棲啟恩診所110年肺功能檢測申報人數2,659人，是全國基層診所第一名。啟恩診所醫師蔡松恩說，許多上年紀的人容易夜咳或喘，以為心臟出問題，經肺功能檢查，才知有肺部問題。該診所多年來幫患者檢查肺功能，及早找出相關問題，接受檢查者多數是50歲以上。

啟恩診所有心臟專科醫師、內科專科醫師、家庭醫學專科醫師、資深糖尿病衛教師、資深營養衛教師，秉持專業和全方位的照護原則，在梧棲地區為民眾服務，提供一站式的慢性病藥物治療、檢查和照護，四年前還增加肺功能檢查項目，這項檢查並非所有診所都有。

心臟專科醫師蔡松恩表示，很多60歲到80歲的三高患者，以前很少檢查肺部功能，有人爬樓梯容易喘或胸悶，以為是老化現象或心臟問題。他為患者檢查心電圖，結果正常，再幫患者檢查肺部功能，結果有慢性肺阻塞或是氣喘等問題，開吸入劑，有健保給付，多數患者吸入二周後，氣喘和胸悶等症狀明顯改善。