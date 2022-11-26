健保大數據3／肺功能檢測追蹤 完整健檢保障職業安全

健康意識抬頭，許多人養成定期健康檢查的習慣，針對癌症、心血管疾病等進行腸胃鏡、高階影像等檢查。相較之下，國人對於保護肺功能警覺性不足，例如並未定期接受「肺功能檢測」，若職業環境中粉塵暴露、有肺部疾病、擔心空汙對健康的影響，更應提高警覺，定期檢測。

完整勞檢、健檢 可望成職業災害佐證資料

重視肺部保健，除了戒菸，胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健建議，政府公權力應介入勞工健檢、兵役體檢等義務性健檢，增加肺功能為檢查項目；至於警察、消防人員以及醫務人員，應該在入職前接受包括肺功能的完整健檢，定期追蹤，若未來出現肺疾等職業災害，健檢紀錄就能成為佐證資料。

王鶴健表示，肺部相關疾病通常難以「早期發現、早期治療」，等到出現不適症狀，往往已造成不可逆的損傷。許多肺部疾病就像「溫水煮青蛙」，例如，近年來發生率愈來愈高的慢性阻塞性肺病（COPD，肺阻塞），因屬慢性浸潤，累積到臨界點才會發病。

肺功能25歲達巔峰 應自我掌握肺健康

在正常狀況下，人類肺部功能在25歲達到巔峰，足以使用到100歲，但王鶴健說，部分民眾因抽菸等不良生活習慣，或久處於粉塵汙染環境，肺功能持續受損，雖能維持日常生活，一旦肺疾發病，肺功能恐已經耗損兩成五至四成，且可能無法逆轉。

「25歲時每個人都可以進行一次肺檢測。」王鶴健提醒，一般人在25歲進行檢測後，先確認自身肺功能是否達到正常值，若低於正常值，建議與醫師討論是否需要定期追蹤。氣喘患者通常定期一年須做一次肺檢測，已檢查出肺功能異常者，也須遵照醫囑，一年至半年左右回診追蹤一次，才能夠精準掌握自身肺功能的變化。

先天不足、環境因素都可能造成肺功能受損

引發肺部疾病的成因眾多，王鶴健指出，主要可分為兩大類，一是先天不足，先天肺部功能就已低於平均值，雖然發生肺病的可能較高，但如果遠離風險因子，還是能夠正常生活，只是肺功能較差；另一類是肺功能良好，但後天失調，長期抽菸等等，以致肺功能提前透支。

王鶴健表示，基因遺傳、環境暴露、吸菸均為風險因子，木匠、交通警察、消防員等職業所需，常需暴露於粉塵、汽機車廢氣中，吸入大量PM2.5等微小懸浮微粒，長期下來，肺功能嚴重受損。

咳、痰、喘症狀 應及早就醫 避免病況加劇

王鶴健說，早期慢性肺病症狀為咳、痰、喘，開始慢慢惡化，大部分抽菸者合理化身體發出的警訊，漠視自身狀況，病況緩緩加劇。而身體韌性愈來愈能適應呼吸功能變差的狀態，待到發病，已難以痊癒。

具氣喘病史的63歲林姓男子，肺功能原本就不好，又是老菸槍，菸齡超過40年，每天抽一包菸，儘管經常喘咳，卻從來未接受檢測肺功能。三年前喘到無法呼吸，緊急就醫，肺功能檢測結果為嚴重型肺阻塞，因病情嚴重，短時間內經歷了二次緊急插管，目前病況雖獲得控制，但肺功能早已失去大半。

肺功能檢測過程需精確 判讀結果仰賴專業

「肺功能檢測需仰賴醫檢師把關。」王鶴健指出，完整的肺部功能檢查可以篩檢是否為阻塞性肺病、侷限性肺病、氣道阻塞、氣喘、支氣管擴張症、肺纖維化、間質性肺病等。但檢測過程中，必須由專業人員觀察病患是否確實吹氣，在判讀結果時，也需要相當的專業經驗，若受測者沒有全力吹氣，數據就會失真，失去檢查意義。