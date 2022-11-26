健保大數據5／廢氣中衝鋒陷陣 警消呼吸道誰來顧？

火警現場、交通要道的指揮等，都是第一線消防員、員警所處的工作環境，呼吸道、肺部經年累月地吸進廢氣，退休後往往疾病纏身。

關注警消權益的立法委員游毓蘭分享，曾有一位50多歲退休的消防員，經醫師檢查肺部呈顆粒狀，異於常人。直到近五年政府才補助警消每人每年基本的2081元健康檢查，項目僅有常規的血液、尿液採檢，針對肺部的檢測只有X光。然而論及警消健康，她認為，追根究底還是與超時工作有關。

消防員

每日例行檢查被迫吸入大量廢氣 危害呼吸道 比火場濃煙更傷肺

出入火警現場、濃煙密布，一般人直覺性地會認為這是造成消防員呼吸道受損的危險因子，其實不然。北部一位消防員透露，挺進救災的第一線人員都會配戴呼吸器，有效阻擋吸入有害物質，頂多在火場旁摘下面罩，喘口氣休息時才會接觸到。真正恐怖的反而是每日的消防車輛、器材檢驗。

七輛消防救災車全數停在面寬狹小的消防廳舍，同時發動排放出的濃煙、廢氣全鎖在裡頭，一般人大概不到5分鐘就想逃離，但消防員還得花上10到20分鐘逐一檢查車子。不光是如此，還有二行程打水幫浦、切割器等工具也得啟動引擎，他說，「這些才是最嚴重的空汙暴露。」

該名消防員認為，應參照歐美日等國，在消防車輛的排氣管加裝排煙設備改善，而且這項設備是裝設於天花板再下來的管線，只要車輛往前行駛，設備能自然脫落，或者放置工業電風扇，多少也能吹走煙塵。

年資滿15年的他說，平常沒有抽菸習慣，最近開始出現乾咳問題，雖然定期做肺部檢查沒有異狀，觀察目前分隊平均年資落在16年，多半是年資較久的同事或者退休的前輩，如果又有抽菸習慣，會有明顯肺活量、體能下降的感覺。

警察

菸害、空汙成警察健康殺手之一

同樣是需要長時間與汽機車廢氣共處的員警，一天12小時的班，就有6到8小時在外出勤。北部一名員警指出，巡邏、執勤、臨檢或火警支援都會是危險因子，如果派出所、分局座落在經常舉辦廟會的地方，又要加上鞭炮這項因素，即使戴上口罩，難免還是會吸到粉塵或接觸皮膚。

「抽菸又是另一項職業傷害。」他說，警察的工時長、壓力大，或多或少藉由抽菸來排解，另外也有菸癮重的犯嫌，這時就得陪著抽上一根，即便自身沒有抽菸，也可能處在瀰漫二手、三手菸的環境。

除了肺部健康，該員警說，還有作息不正常造成肝功能問題，然而，雙北警察的年紀多在二十多歲，自然沒有太多疾病，而且他們四到五年後選擇返鄉工作，也較難以追蹤。近年，隨著健康觀念抬頭，除了例行性的健檢補助，也會追加其他項目，多留意身體各項指標。

警消職業傷害多 健檢補助不夠 肺部、心血管疾病常被忽視

游毓蘭表示，警消的工作型態多奔波在廢氣、火災現場間，肺部多少會受到傷害，加上警察高壓及應酬，抽菸、喝酒者甚多，心血管、腎臟等也是常見疾病，職業病確實比平常人高出許多，且往往都是到了退休後才出現症狀。

盤點警消的健康檢查項目及補助，她說，目前警察及消防人員健康檢查預算是由地方政府編列，因此各縣市也會有所差異，最基本的是每年每人有2081元；年滿40歲以上每人每兩年補助3500元以上的費用，雙北在這部分補貼較多，滿40歲以上每人每兩年補助4500元。