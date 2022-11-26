快訊

台北市議員當選名單／港湖最高票！李彥秀回鍋當選市議員「接下來和萬安市長並肩同行」

台北市長開票結果／擁抱蔣孝嚴 蔣萬安宣布當選：台北光榮篇章又翻過一頁

台北市議員當選名單／徐巧芯高票連任 興奮大喊「巧芯巧芯得第一啦！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保大數據4／工作環境傷肺嗎？ 上班日就咳痰喘快就醫

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
空汙已被證實會影響肺部。 圖／123RF
空汙已被證實會影響肺部。 圖／123RF

肺癌蟬聯18年十大癌症死因之首，衛福部每年公布肺癌死亡數據，卻不敵一場「新冠疫情」的震撼教育，國人因此開始注重肺部健康。傷害肺部的風險因子很多，除了癌症，還包括吸菸、空汙、感染、過敏、遺傳、老化，以及職業傷害等。

提升全民肺健康 從「自我警覺」開始

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，高度暴露在「傷肺」風險因子的職業，勞動部皆規定雇主需定期協助為勞工做健康檢查，其中肺功能檢查是常規檢查項目之一，費用由政府支出。

但傷肺因素相當多，不少團體希望肺功能檢查列入國健署每年提供的篩檢項目中。楊振昌認為，如果與工作並無直接相關，不建議由政府直接列入常規檢查，應先提高民眾警覺，若出現咳、痰、喘等症狀，可尋求胸腔科協助。

職業災害是否傷肺 可從上班日症狀判斷

台大環境職業醫學部主治醫師郭育良表示，職業引起的肺部功能傷害，比不良生活習慣等因子更顯著，且新興職業也可能有潛在風險，等肺功能嚴重受損再就醫，往往不可逆。

郭育良建議提高自我警覺，若假日時沒有出現咳、痰、喘等症狀，上班日就會開始不舒服，就可能是高風險族群。

空汙、感染、過敏、遺傳、老化、疾病等，都屬於傷害肺部的風險因子，但郭育良說，這些目前皆未列入職業傷害範疇。

常見因職業引起的肺部疾病為「職業性氣喘」，引發物質如二異氰酸酯、酸酐、木屑、金屬、熔劑、藥物、粉塵或其他化學物品等。

從事哪些工作是職業性氣喘的高危險群？包括實驗室工作者、養鴿戶、農夫、屠宰業、養殖漁業、昆蟲學者、海產製造業、麵包師傅、穀物處理、印刷業者；食用油、醬油等調味料業者；茶葉、菸草業者；清潔劑、塑膠製造業、蠶絲業、伐木業等。

研究指出：空汙損肺 長期暴露空汙環境者需注意

研究指出，空汙已被證實會影響肺部，其中PM2.5直接穿越支氣管纖毛，沉積於支氣管及肺泡中，最後導致支氣管擴張、支氣管纖維化等。近年，外送員、郵差等職業，被視為空汙之下最可能受到影響的族群。

但空汙尚未被納入職業性氣喘的風險因子，郭育良解釋，要認定職業性氣喘，勞工於工作場合暴露後，罹患氣喘的比率是一般人二倍，而所有人空汙暴露量大多一致，較難認定外送員、業務、郵差等因此增加多少風險，只能說暴露時間較長。臨床上沒有較明顯數據顯示，空汙暴露量需到某個程度，才算是高暴露量，所以難以認定。

肺功能檢測非侵入性 吹氣六秒完成檢驗

不只空汙難認定，過敏也難認定是職業傷害風險。郭育良表示，現在討論過敏多提到居家致敏因子，如塵蟎、灰塵、蟑螂等，但國內並未積極推動改善居家環境，居家辦公盛行，也尚未將其納入職業傷害的認定範疇。

郭育良建議，肺功能檢查屬於非侵入性檢查，僅需要吹氣六秒即可完成檢測。楊振昌表示，如果懷疑自己肺功能異常，基本檢查還有胸部X光，但若已經產生癌變，腫瘤 一公分以下較難發現，可做低劑量電腦斷層（LDCT），再加上肺功能檢查。

現行職業性氣喘高危險群。製表／元氣周報、圖／123RF
現行職業性氣喘高危險群。製表／元氣周報、圖／123RF

氣喘 支氣管 過敏反應 空氣汙染

延伸閱讀

投票日高雄終於揮別「灰面紗」 藍天白雲看得到摩天樓了

開車時精神不濟，當心是慢性空汙中毒！ 醫：在車內注意這2點

鄭運鵬已讀不回！環團空汙承諾書遭漠視列「唯一不推薦」

民雄鄉長候選人檢舉嘉惠電廠製造空汙 環保局稽查未違法

相關新聞

選前之夜淋雨、情緒激昂 醫提醒長者3問題勿輕忽

昨晚不少候選人舉行選前之夜，熱情選民堅持到場支持，但昨日整夜下雨、氣溫驟降，醫師提醒，高齡長者若經歷一夜淋雨後，可能出現...

5億振興計畫11月將用罄 客運仍有233條路線減班

疫情重創客運業生意，為了振興客運，交通部公路總局斥資5億元補助國道客運、一般公路客運。根據公路總局統計，補助款已撥出4....

雨下到這天！下周三東北季風各地有感降溫 北部低溫下探16度

今明兩天雖然水氣逐漸減弱，不過受到東北季風微增強的影響，迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨的機會，中南部則逐漸轉為多...

投票盡公民義務還促進身心健康 專家點出6大好處

九合一選舉今日登場，一早呈現濕冷天氣，隨著氣溫驟降，身體血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，國民健康署提醒三...

健保大數據6／肺功能檢測特色院所

醫學中心No.1：林口長庚醫院

健保大數據4／工作環境傷肺嗎？ 上班日就咳痰喘快就醫

肺癌蟬聯18年十大癌症死因之首，衛福部每年公布肺癌死亡數據，卻不敵一場「新冠疫情」的震撼教育，國人因此開始注重肺部健康。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。