健保大數據2／肺功能檢測 氣喘、COPD診斷用藥重要參考

隨著台灣人口高齡化、吸菸、氣候潮濕及空汙等因素，慢性阻塞性肺病（COPD，肺阻塞）、氣喘、間質性肺病、肺纖維化等肺部疾病漸受國人重視，但要正確診斷，肺功能檢測是必要項目，民眾對此卻不太熟悉。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事、高雄長庚醫院胸腔內科主治醫師王金洲說，若民眾出現喘、咳等呼吸道症狀，都鼓勵進行肺功能檢測，以利及早發現肺阻塞、氣喘、肺纖維化及肺炎等肺病。

● 了解患者肺活量及肺泡換氣功能 是重要診斷依據

新光醫院胸腔內科主治醫師鄭景元說，喘、咳嗽、呼吸困難等呼吸道狹窄症狀，可能與長新冠、肺阻塞、肺纖維化等呼吸道疾病有關，進行肺功能檢測可了解患者肺活量及肺泡換氣功能，提供醫師很多線索加以確診及評估病情嚴重程度，甚至關乎後續治療用藥、藥物調整等。

依據健保署106至110年統計，肺阻塞、氣喘、間質性肺病、肺纖維化及肺積水患者進行肺功能檢測，其中，肺阻塞患者檢測年齡多為60歲以上，男多於女，人數於106至108年逐年增加，108年檢測人數達6萬7,408人，包括男性5萬5,864人，女性1萬1,544人，但109至110年受新冠疫情影響，檢測人數大幅降低，110年檢測總人數降至4萬7,843人，降幅達四成一。

氣喘患者肺功能檢測方面，108年統計檢測人數達15萬8,590人，包括男性6萬8,372人，女性9萬218人，檢測患者年齡則以5至9歲孩童居多，男女相差不多，但相較於男性，女性55至74歲是另一檢測人數高峰。不過，109至110年受疫情影響，檢測人數也降低，110年總人數為11萬3,017人，降幅達四成。

● 年逾55歲氣喘女性檢測增 恐與失去荷爾蒙保護相關

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國說，肺阻塞致病原因是長期吸菸，男性屬高風險族群，當咳、痰、喘症狀持續三周以上，多半會就醫檢驗；女性患者則多受二手菸影響。至於氣喘檢測患者以孩童人數居多並不意外，因病童多受病毒、細菌感染或過敏性問題影響，男女相差不大。

至於年逾55歲氣喘女性肺功能檢測人數增加，柯信國說，這可能與女性肥胖或病情時好時壞、多年後才就醫有關。鄭景元則說，可能是女性更年期後失去荷爾蒙保護，對外界過敏原更為敏感所致。

柯信國說，間質性肺病致病原因很多，須經由肺功能及電腦斷層詳細檢查，但目前藥物僅能減緩病程及降低肺纖維化機會，此類患者更需肺功能檢測監測病情。若病患服藥半年後，肺功能持續惡化，恐是對藥物反應不佳，必須採用更新藥物治療，或請病人參與新藥臨床試驗。

● 基層診所多無儀器 肺功能檢測縣市以六都最多

健保署統計，氣喘及肺阻塞分列肺功能檢測人數前兩名，其餘間質性肺病、肺纖維化及肺積水患者人數不多，檢測人數也不多。近年疫情影響，是否導致肺功能檢測人數降低？健保署長李伯璋說，疫情期間人人戴口罩，避免了其他呼吸道疾病，可能是病情嚴重度降低而未就醫，檢測人數下降應是多元因素所致。

健保署統計，進行肺功能檢測縣市以六都為主，目前為台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會委員的柯信國說，國內肺功能多在醫學中心、區域及地區醫院檢測，一般診所多無肺功能檢測儀器。

往後將朝向實務合作模式，患者進行肺功能檢測後，相關數據提供給基層診所，由診所醫師為病人解說，若需治療才回到大醫院，以節省民眾往返大醫院時間，同時加強宣導，讓民眾多了解肺功能檢測的重要性。

● 確診後14到28天 可進行肺功能檢測

新冠疫情期間，許多民眾染疫後出現呼吸不順症狀就醫，柯信國說，目前只要確診患者於感染後14天或28天，就可以進行肺功能檢測，如果檢測後懷疑有肺纖維化，即可再以電腦斷層檢查。

此外，鄭景元於臨床觀察，許多染疫患者於長新冠門診就醫，並進行肺功能檢測後，意外發現已患有肺阻塞或氣喘而不自知。他提醒民眾，當出現呼吸不適症狀，應就醫進行肺功能檢測，確診疾病後，再依醫囑規律用藥，並接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗，以防肺臟遭病毒或細菌侵犯，讓肺功能持續惡化。