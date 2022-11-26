健保大數據1／染疫康復者肺功能檢測 女性多於男性

新冠疫情肆虐近三年來，台灣本土確診者已達800多萬人，即使康復者也可能持續有喘、咳嗽等長新冠情形，此類患者肺功能可能受損，需要進一步檢測，以利後續治療。

除了新冠肺炎，其他像是氣喘、肺阻塞、肺纖維化等疾病，也需要肺功能檢測協助確診病情。另外，因特定職業造成的傷害，肺功能檢測也有其必要性。

肺功能檢查是相當重要的檢驗，得知檢查數據後，可以了解相關治療有無急迫性，也可以預估治療的效果。衛福部健保署長李伯璋表示，目前健保肺功能檢測給付偏低，將研議提高給付點數。

染疫康復者門診做肺功能檢測共687人 多為青中壯年

為照顧曾經確診或有長新冠症狀患者，衛福部去年12月13日公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染症候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務。經臨床觀察，許多來到門診的民眾，都是感染後出現喘、咳嗽等疑似長新冠症狀，擔心肺功能受病毒影響，而出現纖維化問題，希望進一步就醫釐清。

依健保署今年一月至八月統計，全國該門診收治患者並進行肺功能檢測人次，總計共有687人次，年齡分布多介於25到55歲，集中在青壯及中年族群。另經統計分析，曾確診新冠肺炎的就醫人數為364人，患者年齡為40至44歲人數最多，共有54人，其次是30至34歲有52人，以及35至39歲有42人。而就診為長新冠患者有323人，患者年齡35至39歲人數最多有47人，其次是30至34歲有44人，第三是40至44歲有41人。

檢測可了解病情及肺部受損程度 進一步妥善治療

健保署分析，整合門診收案對象中，不論是首次或曾經確診，或出現長新冠個案，在肺功能檢測方面都是女性多於男性，研判原因可能是女性比男性更重視健康，較願意到門診就醫或住院治療。而醫師會針對患者症狀，若有必要即進行肺功能檢測，以了解病情及肺部受損程度。

李伯璋說，新冠肺炎確診個案、長新冠病人，或慢性阻塞性肺病（肺阻塞）、間質性肺病、肺纖維化等肺疾患者的呼吸治療及照顧十分重要，如果沒有好好照顧，後續需要花費更多的健保資源，凸顯肺功能檢測的重要性，必須對患者病情精準診斷，再選擇合適治療藥物及照顧方式。

另就健保署資料顯示，整合醫療計畫中，全國各縣市收案人數統計，患者居住縣市以台北市最多為425人，其次是新北市150人、高雄市53人、桃園市23人，此數據符合雙北地區為新冠疫情較為嚴峻的縣市，加上醫學中心較為集中，因此確診患者多，而到整合醫療計畫就醫的人也多。至於其餘縣市就診人數多為個位數，包括基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、台南市等九個縣市就醫人數掛零，若就各縣市就醫進行肺功能檢測個案性別分析，也都是女多於男。

術前肺功能檢測 評估術中給氧、術後復健及訓練

李伯璋分享兩年多前進行腎臟腫瘤切除手術，於術前曾進行肺功能檢測。他說，這是讓醫師了解肺功能情形，判斷在手術時應給予多少氧氣，如果沒有進行肺功能檢測，不了解肺功能情形，即無法在手術時給與適當的氧氣。

另外，醫師應於術後依照肺功能檢測數值，提醒患者必須好好進行肺功能的復健及訓練。若患者肺功能不佳，有可能一口痰吐不出來，就會引發支氣管擴張、肺炎等併發症，此時因肺部已有一定程度的受損，再以其他藥物治療，效果有限，花費許多力氣，肺功能也無法恢復到正常狀態。

李伯璋說，肺功能檢查需要呼吸治療師親自操作，目前健保給付點數其實偏低，依不同肺功能檢測項目，健保點數介於85至900點，對於某些檢測給付確實不夠。不只是肺功能檢查，其餘檢驗檢查也可能有給付偏低問題，因此健保常被醫事人員抱怨「專業不值錢」。

對此，健保署會加以評估，給予肺功能檢查應有的合理給付，如新冠疫情期間，為避免確診者肺功能衰退，經與醫界討論而給予高流量氧氣鼻導管治療健保給付。